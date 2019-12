Calciomercato.com: Ancelotti vuole Mertens all’Everton

Non solo Insigne, come dicono le voci dalla Francia. Secondo quanto scrive Calciomercato.com Carlo Ancelotti vorrebbe portare all’Everton Dries Mertens. Scrive il portale:

“Al tecnico tornerebbe utilissimo un calciatore che, soprattutto in Champions, ha avuto un rendimento importantissimo sotto la sua guida, ed è per questo motivo che sarebbe pronto a chiedere un sacrificio ai suoi nuovi dirigenti. Per Mertens, l’ipotesi Premier resta affascinante: non trovando nuovi spiragli per un accordo sul prolungamento con il Napoli, il belga vuol continuare a giocare su alti livelli e con l’Everton resterebbe in un campionato top, anzi in quello che oggi rappresenta il livello più alto possibile”.