Ancelotti: “Il nostro obiettivo è essere competitivi in Premier e in Europa”

Carlo Ancelotti ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale alla tv ufficiale dell’Everton. Ieri l’annuncio che sarà lui il nuovo tecnico del club inglese.

Ancelotti ha delineato l’obiettivo della stagione.

“Il nostro obiettivo è essere competitivi in Premier League, essere nelle prime posizioni in classifica, essere competitivi in Europa. Non succederà subito, ma dobbiamo lavorare per questo. Ambizione è per noi cercare di vincere ed essere competitivi. L’obiettivo è quello di raggiungere la Champions League o Europa League. Vincere gli onori deve essere il sogno per questo club e per i tifosi. Sono qui per provare a farlo. Ci vuole tempo, non accadrà subito ma, lavorando insieme, questo è il nostro obiettivo”.