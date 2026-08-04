Napoli, la terza maglia è rossa: omaggio alla terza divisa del 1986/87
Si legge sul sito azzurro: "I loghi Ssc Napoli ed Ea7 sono proposti in posizione invertita, in omaggio alle maglie del passato. La Maglia Third 2026/27 è disponibile da oggi presso gli store ufficiali, sullo store online ufficiale e nei punti vendita autorizzati."
La scelta del colore e il logo invertito
Infine:
“La Maglia Gara Third 2026/27 si sviluppa su una base di colore rosso intenso, arricchita da dettagli che reinterpretano in chiave contemporanea le divise storiche del Club. Il colletto e il fondo manica in costina rigata presentano inserti a strisce bianche e azzurre, mentre le travette laterali a contrasto valorizzano gli spacchi sui fianchi e il fondo leggermente stondato.
I loghi SSC Napoli ed EA7 sono proposti in posizione invertita, in omaggio alle maglie del passato. All’interno del collo è presente il logo “ceNto”, dettaglio esclusivo dedicato al Centenario del Club, mentre la scritta “Partenopei” sul retro del collo celebra le radici e l’orgoglio di un’intera città.
La Maglia Third 2026/27 è disponibile da oggi presso gli store ufficiali SSC Napoli, sullo store online ufficiale e nei punti vendita autorizzati.