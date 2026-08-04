Napoli, la terza maglia è rossa: omaggio alla terza divisa del 1986/87

Si legge sul sito azzurro: "I loghi Ssc Napoli ed Ea7 sono proposti in posizione invertita, in omaggio alle maglie del passato. La Maglia Third 2026/27 è disponibile da oggi presso gli store ufficiali, sullo store online ufficiale e nei punti vendita autorizzati."

Napoli, la terza maglia è rossa: omaggio alla terza divisa del 1986/87

Terza maglia Napoli

Il Napoli, nell’anno del centenario, ha voluto omaggiare anche l’annata del primo storico Scudetto. La terza maglia, rossa, richiama proprio quella stagione.

Napoli, ecco la terza maglia

Si legge sul sito azzurro:
SSC Napoli presenta “Tutto il Rosso di Napoli”, la nuova Maglia Third per la stagione 2026/27, realizzata in collaborazione con EA7.Nell’anno del Centenario, che coincide con il quarantesimo anniversario della conquista del primo storico Scudetto nella stagione 1986/87, il Club ha scelto di riportare in campo una maglia iconica, capace di rievocare una delle pagine più indimenticabili della storia azzurra.

La scelta del colore e il logo invertito

Infine:

La Maglia Gara Third 2026/27 si sviluppa su una base di colore rosso intenso, arricchita da dettagli che reinterpretano in chiave contemporanea le divise storiche del Club. Il colletto e il fondo manica in costina rigata presentano inserti a strisce bianche e azzurre, mentre le travette laterali a contrasto valorizzano gli spacchi sui fianchi e il fondo leggermente stondato.

I loghi SSC Napoli ed EA7 sono proposti in posizione invertita, in omaggio alle maglie del passato. All’interno del collo è presente il logo “ceNto”, dettaglio esclusivo dedicato al Centenario del Club, mentre la scritta “Partenopei” sul retro del collo celebra le radici e l’orgoglio di un’intera città.

La Maglia Third 2026/27 è disponibile da oggi presso gli store ufficiali SSC Napoli, sullo store online ufficiale e nei punti vendita autorizzati.