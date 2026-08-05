Lukaku non si presenta e il Napoli vuole venderlo: a Castel di Sangro il teatro dell’assurdo

E dunque, rieccoci qui: Romelu Lukaku sta, almeno per ora, ripercorrendo il modello Banda al Lecce (speriamo non si arrivi a risvolti sinistri) e non si è ancora presentato a Castel di Sangro. La situazione è dunque piuttosto chiara: vuole essere ceduto e il Napoli non vede ovviamente l’ora di accontentarlo.

Lukaku-Napoli: l’ennesimo teatrino

Riporta Romano:

“Romelu Lukaku finora NON si è presentato nel ritiro del Napoli. Il suo futuro è sempre più lontano dagli azzurri con interesse forte da Atlanta United in Mls, in attesa di capire se entreranno in scena altri club”

Ora, alla base di tutto, c’è un unico e solo problema: una mancanza di comunicazione tra club e calciatore. E con comunicazione intendiamo quella diretta, non mediata da agenti vari.

Di chi sia la colpa, ammesso che di colpa si possa parlare, non è dato saperlo e non andremo a caccia di colpevoli. È evidente però che la storia non può più continuare: Romelu non ha intenzione di accontentarsi del ruolo di secondo di Hojlund e il Napoli è dalla questione della scappatella in Belgio (per curarsi) non comunicata, che non ne vuole più sapere.

Quel che è certo è che le cose, da entrambe le parti, potevano essere gestite diversamente, a partire da quel maledetto infortunio dell’agosto 2025 che ci ha privato di una storia iniziata alla grande.

Che fare ora?

Questo lo deciderà la società, che comunque vuole almeno 10 milioni di euro per venderlo.

Tuttavia, quello che non si deve fare — e che purtroppo sta già andando in scena — è l’ennesimo teatrino dell’assurdo a cui sembra che il Napoli non possa fare a meno di prestarsi. Che sia con Osimhen o con Lukaku, non ne abbiamo bisogno. Considerando anche una situazione di mercato tutt’altro che idilliaca, anzi diciamolo pure: da acqua alla gola (non a caso abbiamo ceduto Gutierrez, che era proprio la mossa salvagente), il Napoli dovrebbe evitare giochi e giochini.

Bisogna vedere se una mediazione è possibile: uno come lui fa sempre comodo. Altrimenti, sarebbe meglio procedere alla cessione senza tergiversare troppo nelle paludi del mercato.