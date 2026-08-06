Lukaku e Napoli, il tradimento non c’entra. Ma il Napoli non lo vende a meno di 10 milioni

Al Chelsea va il 40% sulla rivendita. È una separazione consensuale. La Gazzetta: "Lukaku non è convinto dell'Atlanta United. Sullo sfondo le ipotesi Turchia e Arabia Saudita"

Lukaku e Napoli, il tradimento non c’entra. Ma il Napoli non lo vende a meno di 10 milioni

Mg Verona 28/02/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Romelu Lukaku

Ieri sembrava si fosse consumato l’ennesimo strappo tra Lukaku e il Napoli. Poi, il comunicato della società  ha chiarito le cose. Big Rom sta usufruendo di alcuni giorni di permesso concessi dalla società, probabilmente per trovare una sistemazione. Non è un tradimento quello di Romelu. È una separazione consensuale. Il Napoli vuole cederlo ma non per meno di 10 milioni di euro, anche in considerazione della percentuale sulla futura rivendita che spetta al Chelsea.

Lukaku via, ma solo alle cifre del Napoli

Lukaku

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

La sua valu­ta­zione di base si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro, con­si­de­rando che nell’estate 2024 fu acqui­stato dal Chel­sea per 30 milioni. I Blues, tra l’altro, hanno con­ser­vato il 40% sulla riven­dita.

Sullo sfondo, l’Ara­bia Sau­dita ma avanza la solu­zione euro­pea. Se qual­che pista diven­terà par­ti­co­lar­mente calda nelle pros­sime ore Lukaku resterà in attesa, altri­menti dovrà rag­giun­gere Castel di San­gro alla sca­denza del periodo sup­ple­men­tare di ferie.”

I club interessati

Romelu Lukaku con la maglia del Belgio ai Mondiali

Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, Big Rom non sarebbe particolarmente interessato all’Atlanta United: il club, ultimo in classifica, è visto come poco competitivo. Sulle sue tracce, dunque, rimangono i turchi, che potrebbero garantirgli le cifre che vuole, e un campionato comunque abbastanza in luce (vedi l’arrivo di Salah al Trabzonspor), e l’Arabia Saudita, che lo corteggia ormai da anni.