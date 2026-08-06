Lukaku e Napoli, il tradimento non c’entra. Ma il Napoli non lo vende a meno di 10 milioni
Al Chelsea va il 40% sulla rivendita. È una separazione consensuale. La Gazzetta: "Lukaku non è convinto dell'Atlanta United. Sullo sfondo le ipotesi Turchia e Arabia Saudita"
Ieri sembrava si fosse consumato l’ennesimo strappo tra Lukaku e il Napoli. Poi, il comunicato della società ha chiarito le cose. Big Rom sta usufruendo di alcuni giorni di permesso concessi dalla società, probabilmente per trovare una sistemazione. Non è un tradimento quello di Romelu. È una separazione consensuale. Il Napoli vuole cederlo ma non per meno di 10 milioni di euro, anche in considerazione della percentuale sulla futura rivendita che spetta al Chelsea.
Lukaku via, ma solo alle cifre del Napoli
Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:
“La sua valutazione di base si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro, considerando che nell’estate 2024 fu acquistato dal Chelsea per 30 milioni. I Blues, tra l’altro, hanno conservato il 40% sulla rivendita.
Sullo sfondo, l’Arabia Saudita ma avanza la soluzione europea. Se qualche pista diventerà particolarmente calda nelle prossime ore Lukaku resterà in attesa, altrimenti dovrà raggiungere Castel di Sangro alla scadenza del periodo supplementare di ferie.”