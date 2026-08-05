Napoli-Lukaku, niente strappo: il belga godrà di alcuni giorni di permesso

Lo comunica il club: "Di comune accordo con il club, Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra."

Napoli-Lukaku, niente strappo: il belga godrà di alcuni giorni di permesso

Mg Verona 28/02/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Romelu Lukaku

Il mancato presentarsi di Lukaku a Castel di Sangro è totalmente giustificato dalla società, nessun dubbio. Il comunicato del club.

Lukaku, la comunicazione del Napoli

Lukaku

Comunica il Napoli:

“Di comune accordo con il club, Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra.”

La situazione del belga

Lukaku

Ovviamente, ciò non cambia la realtà dei fatti: Big Rom è in uscita, al contrario di De Bruyne che rimarrà e si metterà a disposizione di Allegri. Su di lui si registra il forte interesse dell’Atlanta United, club di Mls. Il Napoli, dal canto suo, vuole almeno 10 milioni di euro per lasciarlo partire.

 