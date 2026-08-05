Napoli-Lukaku, niente strappo: il belga godrà di alcuni giorni di permesso
Lo comunica il club: "Di comune accordo con il club, Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra."
Il mancato presentarsi di Lukaku a Castel di Sangro è totalmente giustificato dalla società, nessun dubbio. Il comunicato del club.
Lukaku, la comunicazione del Napoli
Comunica il Napoli:
“Di comune accordo con il club, Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra.”
La situazione del belga
Ovviamente, ciò non cambia la realtà dei fatti: Big Rom è in uscita, al contrario di De Bruyne che rimarrà e si metterà a disposizione di Allegri. Su di lui si registra il forte interesse dell’Atlanta United, club di Mls. Il Napoli, dal canto suo, vuole almeno 10 milioni di euro per lasciarlo partire.