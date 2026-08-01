La Juve si inserisce per Badiashile: quindi Gatti è in direzione Napoli

Che questo torrido, asfissiante, immobile giorno all’alba di agosto ci abbia dato il primo vero intreccio di mercato nostrano? Sembra proprio di sì, con la Juve che, dopo lo sprint di questi ultimi giorni, starebbe cercando di “soffiare” Badiashile al Napoli. Soffiare tra virgolette perché glielo lasciamo volentieri. Ovviamente, nel caso l’affare andasse in porto, ciò significherebbe che Gatti sarebbe a tutti gli effetti in direzione Napoli. Mercato, l’intreccio Juve-Napoli Scrive Giovanni Albanese sulla Gazzetta: “Il nome nuovo per la difesa della Juve, in prestito, può essere quello di Badiashile, centrale mancino classe 2001 in uscita dal Chelsea. Il calciatore è nel mirino del Napoli, che ha già un accordo con il club e con il suo agente, ma De Laurentiis ha bloccato gli arrivi per dare spazio alle cessioni e in questo spazio temporale la Juve può tentare d’inserirsi in extremis. “ La leva Conceicao e la questione Gatti

Per la Gazzetta, Conceicao potrebbe essere la chiave di volta:

“Conceiçao vorrebbe rimanere a Torino, ma conosce bene le regole del gioco nel mercato: Carnevali deve cedere un top e per l’esterno ci sono delle offerte interessanti. Mendes ha buoni rapporti con il Chelsea e con il Liverpool, meno con lo United che ha fatto un sondaggio con la Juve.”

Infine:

“La destinazione Chelsea potrebbe essere la più gradita a Conceiçao, che a quel punto potrebbe far diventare più serrato il dialogo tra Juve e Chelsea anche per il difensore. Mentre Gatti potrebbe salire su un aereo in direzione Napoli a fine mercato.”