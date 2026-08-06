“Il nuovo stadio Maradona è della gente”. Tranne di chi fa atletica: nulla si sa dell’eventuale nuovo impianto

DI EDOARDO ZORZETTI - I paroloni dell'assessore Cosenza cozzano con la realtà. Del nuovo impianto mancano tempi, terreno, progetto e copertura finanziaria. E a proposito di mancanza di gare di livello a Napoli, l'assessore dimentica Mennea, Sara Simeoni, Kozakiewicz, Mei, oltre alle Universiadi

Lo stadio Maradona senza pista d’atletica

Presentato trionfalmente il progetto di restyling dello Stadio Maradona dal Sindaco e dall’assessore Cosenza. “Il nuovo Maradona è della gente!”, il sommesso slogan utilizzato da Cosenza. Della gente tranne che per le centinaia di ragazzi che vi praticavano l’atletica, perché il nuovo progetto prevede l’abolizione della pista. Che ci sta pure, se parallelamente costruisci altrove un impianto: l’assessore della gente ne ha vagamente annunciato la costruzione mancano solo tempi, terreno, progetto e copertura finanziaria. Insomma, è cosa fatta.

L’assessore del popolo ha anche argomentato la cosa: “ma allo stadio di Fuorigrotta non si è mai fatta atletica di livello. Nessuno ha mai visto lì tornei di atletica”.

Glissando sulle ultime Universiadi io ricordo di aver visto gareggiare Mennea, Sara Simeoni, Kozakiewicz, Mei ma forse ricordo male e mi confondo col concerto di Geolier.