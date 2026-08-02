Allegri, oggi allenamento alla Conte: giocatori molto stanchi alla fine

Oggi privilegiato il lavoro senza palla, con calciatori molto stanchi al termine della seduta. Presente Gutierrez, Anguissa ha partecipato solo alla seconda parte dell'allenamento.

Allegri, oggi allenamento alla Conte: giocatori molto stanchi alla fine

Allenamento Napoli

È terminata la seduta pomeridiana di questo terzo giorno di ritiro a Castel di Sangro. Oggi è stato privilegiato il lavoro senza palla. I dettagli sull’allenamento del Napoli.

Napoli, il report della seduta pomeridiana

L’allenamento è iniziato alle 18:28 e si è concluso alle 19:15. La seduta ha previsto solamente lavoro a secco, senza palla.

Nel corso del primo esercizio, la squadra, divisa in gruppi, ha corso cambiando andatura: ora rallentando, ora accelerando. Il secondo esercizio prevedeva invece che i calciatori partissero dalle trequarti per arrivare dall’altra parte del campo.

Da sottolineare i ritmi simili a quelli contiani, con i calciatori molto stanchi a fine allenamento, distesi o con le mani appoggiate sulle ginocchia. Ritmi ovviamente mai completamente uguali a quelli massacranti del salentino, nonostante la durezza del lavoro odierno.

Presenti e assenti

Anguissa Gilmour

Gutiérrez, nonostante la vicinanza al Bayer Leverkusen, ha svolto tutto l’allenamento con la squadra. Gilmour, invece, ha ancora svolto lavoro differenziato e poi ha corso con i compagni. Anguissa ha partecipato solamente al secondo esercizio insieme ai ragazzi della Primavera. Assenti Neres e Beukema.

Una gradevole sorpresa: Alemao e Careca a bordo campo ad assistere all’allenamento