Allegri, oggi allenamento alla Conte: giocatori molto stanchi alla fine

È terminata la seduta pomeridiana di questo terzo giorno di ritiro a Castel di Sangro. Oggi è stato privilegiato il lavoro senza palla. I dettagli sull’allenamento del Napoli.

Napoli, il report della seduta pomeridiana

L’allenamento è iniziato alle 18:28 e si è concluso alle 19:15. La seduta ha previsto solamente lavoro a secco, senza palla.

Nel corso del primo esercizio, la squadra, divisa in gruppi, ha corso cambiando andatura: ora rallentando, ora accelerando. Il secondo esercizio prevedeva invece che i calciatori partissero dalle trequarti per arrivare dall’altra parte del campo.

Da sottolineare i ritmi simili a quelli contiani, con i calciatori molto stanchi a fine allenamento, distesi o con le mani appoggiate sulle ginocchia. Ritmi ovviamente mai completamente uguali a quelli massacranti del salentino, nonostante la durezza del lavoro odierno.

Presenti e assenti

Gutiérrez, nonostante la vicinanza al Bayer Leverkusen, ha svolto tutto l’allenamento con la squadra. Gilmour, invece, ha ancora svolto lavoro differenziato e poi ha corso con i compagni. Anguissa ha partecipato solamente al secondo esercizio insieme ai ragazzi della Primavera. Assenti Neres e Beukema.

Una gradevole sorpresa: Alemao e Careca a bordo campo ad assistere all’allenamento