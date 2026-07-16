Tuchel difeso da Klopp: “Se non avesse difeso il vantaggio, sarebbe stato comunque criticato dalle stesse persone”

Il futuro ct della Germania: "Gestire una partita in quel momento non è mai semplice. Bisogna anche accettare che la grandezza dei grandi campioni come Messi decide le partite. E se non lo capisci, allora non hai davvero capito il calcio". 

Tuchel difeso da Klopp: “Se non avesse difeso il vantaggio, sarebbe stato comunque criticato dalle stesse persone”

England's German head coach Thomas Tuchel gestures on the touchline during the 2026 World Cup round of 16 football match between Mexico and England at the Mexico City Stadium in Mexico City on July 5, 2026. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

L’Inghilterra ha perso la semifinale Mondiale contro l’Argentina. Il Telegraph scrive che i calciatori inglesi sono rimasti scioccati dall’atteggiamento rinunciatario del loro ct Thomas Tuchel ai Mondiali, criticato duramente per i cambi effettuati. Gli inglesi erano in vantaggio 1-0 e l’allenatore ha fatto entrare in campo tre difensori prima che l’Argentina ribaltasse il risultato 2-1.

Alcuni giocatori, scrive il quotidiano, erano convinti che inserendo velocisti come Bukayo Saka, Ollie Watkins e Noni Madueke, l’Argentina avrebbe potuto soffrire i contropiedi, ma sono rimasti tutti in panchina.

Klopp difende Tuchel nonostante la sconfitta in rimonta dell’Inghilterra

Nonostante ciò, Tuchel ha ricevuto il sostegno di Jürgen Klopp, probabile futuro ct della Germania:

Dopo la partita tutti parlano come se allenare fosse facile, come se bastasse scegliere tra “attaccare” o “difendere”. Non funziona così. Il calcio è molto più complesso. Vedo le critiche a Tuchel per aver cercato di difendere l’1-0 contro l’Argentina, ma vi dico una cosa: se non l’avesse fatto, se avesse continuato ad attaccare e poi l’Inghilterra avesse subito gol, le stesse persone oggi direbbero: ‘Perché non ha controllato la partita? Perché non ha difeso il vantaggio?’. Nelle gare a eliminazione diretta, qualunque decisione tu prenda, ci sarà sempre qualcuno pronto a criticarti“.

Non sto dicendo che ogni decisione sia perfetta, ma bisogna capire la logica che c’è dietro. Gestire una partita in quel momento non è mai semplice. E poi c’è un’altra realtà. Questa Argentina, per convinzione e mentalità, dà l’impressione di avere qualcosa di speciale in questi momenti. E quando hai Lionel Messi, cosa puoi fare? Ha 39 anni ed è ancora il miglior giocatore del mondo. Pensi di averlo controllato, di aver fatto tutto nel modo giusto, e poi lui fa la differenza e la partita ti sfugge di mano. Si può parlare di tattica, di decisioni, ma a volte bisogna anche accettare che la grandezza dei grandi campioni decide le partite. E se non lo capisci, allora non hai davvero capito il calcio“.