Tuchel difeso da Klopp: “Se non avesse difeso il vantaggio, sarebbe stato comunque criticato dalle stesse persone”

Il futuro ct della Germania: "Gestire una partita in quel momento non è mai semplice. Bisogna anche accettare che la grandezza dei grandi campioni come Messi decide le partite. E se non lo capisci, allora non hai davvero capito il calcio".

L’Inghilterra ha perso la semifinale Mondiale contro l’Argentina. Il Telegraph scrive che i calciatori inglesi sono rimasti scioccati dall’atteggiamento rinunciatario del loro ct Thomas Tuchel ai Mondiali, criticato duramente per i cambi effettuati. Gli inglesi erano in vantaggio 1-0 e l’allenatore ha fatto entrare in campo tre difensori prima che l’Argentina ribaltasse il risultato 2-1.

Alcuni giocatori, scrive il quotidiano, erano convinti che inserendo velocisti come Bukayo Saka, Ollie Watkins e Noni Madueke, l’Argentina avrebbe potuto soffrire i contropiedi, ma sono rimasti tutti in panchina.

Klopp difende Tuchel nonostante la sconfitta in rimonta dell’Inghilterra

Nonostante ciò, Tuchel ha ricevuto il sostegno di Jürgen Klopp, probabile futuro ct della Germania:

“Dopo la partita tutti parlano come se allenare fosse facile, come se bastasse scegliere tra “attaccare” o “difendere”. Non funziona così. Il calcio è molto più complesso. Vedo le critiche a Tuchel per aver cercato di difendere l’1-0 contro l’Argentina, ma vi dico una cosa: se non l’avesse fatto, se avesse continuato ad attaccare e poi l’Inghilterra avesse subito gol, le stesse persone oggi direbbero: ‘Perché non ha controllato la partita? Perché non ha difeso il vantaggio?’. Nelle gare a eliminazione diretta, qualunque decisione tu prenda, ci sarà sempre qualcuno pronto a criticarti“.

“Non sto dicendo che ogni decisione sia perfetta, ma bisogna capire la logica che c’è dietro. Gestire una partita in quel momento non è mai semplice. E poi c’è un’altra realtà. Questa Argentina, per convinzione e mentalità, dà l’impressione di avere qualcosa di speciale in questi momenti. E quando hai Lionel Messi, cosa puoi fare? Ha 39 anni ed è ancora il miglior giocatore del mondo. Pensi di averlo controllato, di aver fatto tutto nel modo giusto, e poi lui fa la differenza e la partita ti sfugge di mano. Si può parlare di tattica, di decisioni, ma a volte bisogna anche accettare che la grandezza dei grandi campioni decide le partite. E se non lo capisci, allora non hai davvero capito il calcio“.