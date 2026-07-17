Suwarso: “Il Napoli voleva Fabregas, lui ha detto no. Non compreremo mai lo stadio di Como”

La Stampa intervista Suwarso presidente del Como: "Tre club hanno chiesto Fabregas negli ultimi tre mesi, uno è il Napoli. Ci sono tanti club che per vincere trofei sono finiti in bancarotta. Giocheremmo una partita di Serie A all'estero, negli Usa è la normalità"

Tre club hanno chiesto Fabregas negli ultimi tre mesi, uno è il Napoli

La Stampa intervista Mirwan Suwarso presidente del Como. Racconta che Fabregas ha recentemente detto no al Napoli. Non solo al Napoli, ad altre due squadre – una italiana – ma non ha voluto dire quali sono

Gli fanno la domanda su Fabregas e sui club che potrebbero portarlo via da Como.

“È una sua scelta. Diversi club hanno già chiesto di lui. Almeno tre negli ultimi mesi, ma ha rifiutato”.

Quali?

“Il Napoli, come era già stato scritto su qualche giornale locale”.

E gli altri due?

“Uno è italiano, non dico altro”.

Quando si parla del Como, si fa riferimento anche ai pochi giocatori italiani presenti in rosa.

“Quando compriamo un giocatore innanzitutto guardiamo al costo, allo stipendio e a come può giocare in squadra. Ma cerchiamo sempre di promuovere giocatori dal nostro vivaio, con il tempo saliranno in prima squadra».

Suwarso: “Giocare una partita di Serie A all’estero? Negli Usa è la normalità”

Tornando all’Europa. Uno degli scogli è lo stadio. Come vanno i lavori?

“Siamo tranquilli e non ci saranno problemi. Non capisco perché alcuni si ostinino a dire il contrario”.

Un giorno comprerete il Sinigaglia?

Suwarso: “Assolutamente no”.

La scorsa stagione si è parlato molto di Milan-Como in Australia, l’idea poi è naufragata.

“È stato un progetto della Lega. Se ce lo chiederanno, noi diremo un’altra volta di sì. La Nba, la Nfl, la Mlb giocano partite in tutto il mondo”.

Il suo sogno per il Como?

Suwarso: “Diventare una società che sia redditizia a prescindere dai risultati sportivi. Nella storia ci sono state tante squadre che per vincere dei trofei sono poi finite in bancarotta”.