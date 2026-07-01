Sabatini sul coma: “Ero in un’altra dimensione, vedevo Madre Teresa di Calcutta”

“Non esco più di casa, posso stare anche un mese intero senza uscire. Anche andare al ristorante per me è uno sforzo enorme. Non mi sento tranquillo, ma soprattutto non mi piace mettermi in mostra davanti agli altri: mi mette a disagio l’idea che qualcuno possa vedermi, per esempio, incapace di alzarmi da solo. È una cosa che mi distrugge dentro. Perché la mia vita non è questa. È stata tutt’altro, e il ricordo di ciò che ero e di quello che ho realizzato mi fa soffrire.”

Sul suo ritorno nel mondo del calcio è diviso:

“Quello che è stato è stato, è stato anche bello. Ora devo accettare che sia finito.”

però poi:

“Voglio tornare nel calcio, ci tornerò in qualunque modo, perché è la mia vita. Ognuno è ciò che fa. Le persone non esistono se non attraverso ciò che fanno o dicono, quindi per me il calcio è fondamentale perché è l’unica cosa che ho sempre voluto e saputo fare. Io sono quello, non un altro possibile. Ho provato anche a scrivere, ma non sono un grande scrittore. Il calcio è la mia vita, è l’unica cosa che conta. Tutto il resto è immaginazione, ed è questo che mi lega così profondamente al calcio: è un modo estremo per restare attaccato alla vita.”