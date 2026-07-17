Rocchi con i pm ha difeso strenuamente l’Inter (e se stesso): “non mi riferivo a loro ma a pressioni social” (Corsera)

Scrive il Corriere della Sera: "l'ex designatore ha alleggerito non poco la posizione dell'Inter". Ha minimizzato le pressioni. Le intercettazioni facevano capire tutt'altro

Ci ha pensato Gianluca Rocchi a difendere l’Inter. Ovviamente. Il Corriere della Sera, con Luigi Ferrarella, ricorstruisce l’interrogatorio del designatore con i pm di Milano Ascione e Illo. Interrogatorio che poi ha favorito la richiesta di archiviazione.

Chiaramente Rocchi ha minimizzato. Per difendere sé stesso e il sistema, ha difeso anche l’Inter. Le dichiarazioni rese ai magistrati hanno avuto un tono decisamente diverso da quelle riportare nelle intercettazioni dove invece si lamentava eccome delle pressioni del club di Marotta.

“Nessuno si è mai permesso di dirmi direttamente o indirettamente voglio questo o quell’arbitro” è la frase detta ai magistrati.

Ha parlato di “indicazioni che talvolta mi infastidivano, altre volte mi facevano arrabbiare”.

Rocchi: “non mi riferivo all’Inter”

Il Corriere della Sera la definisce la linea Maginot su cui si è attestato Gianluca Rocchi.

Prosegue il quotidiano: “l’ex designatore degli arbitri di serie A, alleggerendo non poco anche la posizione dell’Inter: ad esempio quando gli viene chiesto chi fossero i “loro” di cui nelle intercettazioni lamentava il pressing sugli arbitri da designare all’Inter, e lui risponde evocando non dirigenti dei club (tantomeno interisti) ma “gli umori, i gradimenti o i mancati gradimenti delle singole squadre”, a suo dire ricavati in stile rabdomante dall’ascolto del mondo delle curve, dei social, della Gazzetta, di Sky, ecc”.

Rocchi ha ridimensionato il tutto parlando di prassi diffusa.

Ecco un altro passaggio significativo:

“E se nelle intercettazioni della primavera 2025 (come nelle due settimane di aprile 2026) si parlava solo di partite dell’Inter, è “probabilmente perché in quello scorcio di campionato erano le partite più significative per lo scudetto”, dice Rocchi, che in generale rivendica “il mio tentativo di individuare l’arbitro più adatto per evitare polemiche di qualsiasi natura””.