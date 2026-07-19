Napoli Basket, dal Maccabi arriva Jeff Dowtin

Napoli non conosce Allegri, conosce quel che dicono di lui. E Napoli sa quanto siano manipolatorie le narrazioni

di Massimiliano Gallo - È il giorno del suo arrivo. Sul campo è un grande stratega, legge la partite come pochi. È un incassatore professionista. Sa come si sta un'azienda. De Laurentiis lo tuteli, non ne approfitti