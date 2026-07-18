Mondiali, a New York la finale Spagna-Argentina minacciata dagli incendi in Canada e allerta meteo

Marca: sullo skyline di Manhattan una spessa nuvola grigia e le persone camminano con le mascherine. Oggi, però, sono previsti forti temporali che potrebbero spostare gran parte del fumo accumulato.

Si monitora la qualità dell’aria di New York ora per ora per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina prevista per domani alle 0re 21 (orario italiano). Ci sono stati infatti degli incendi boschivi in Canada, che hanno portato nubi grigie e l’obbligo di mascherine per chi cammina a piedi.

Gli incendi in Canada minacciano la finale dei Mondiali

Marca scrive che c’è ottimismo per domani, ma la decisione finale dipenderà dall’intensità di nubi:

Lo skyline di Manhattan è scomparso dietro una spessa nuvola grigia e le mascherine sono riapparse per le strade. Gli incendi boschivi in Canada hanno posto il più grande evento sportivo del pianeta sotto una minaccia inaspettata. C’è preoccupazione, ma nessuno alla Fifa parla di una sospensione imminente. Il fumo degli incendi canadesi ha posto il MetLife Stadium sotto sorveglianza permanente. Non perché ci sia una minaccia immediata di sospensione, ma perché la qualità dell’aria è diventata il fattore che più preoccupa le autorità sanitarie e meteorologiche di New York e New Jersey. Le autorità hanno emesso avvisi di inquinamento atmosferico.

La pioggia potrebbe risolvere il problema

Tuttavia, il meteo prevede forti piogge per oggi e un drastico calo delle temperature, che dovrebbe spostare gran parte del fumo accumulato in città.

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha avvertito che nelle prossime ore sono attesi forti temporali, con forti raffiche di vento e rischio di allagamenti improvvisi.

La situazione è da monitorare costantemente in vista dell’evento calcistico più importante dell’anno.