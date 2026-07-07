McTominay, chiesti al Napoli 10 milioni di ingaggio: si può chiudere a 7 (Schira)

Il rinnovo di McTominay è la priorità del Napoli

Se ne parla pochissimo ma è il rinnovo di Scott McTominay l’operazione più importante e delicata che attende il Calcio Napoli. Nel biennio di Conte, l’inglese che gioca per la Scozia è diventato il leader del Napoli. Con i suoi gol, è stato l’uomo più decisivo per la conquista del quarto scudetto (il secondo è stato Lukaku). Si è confermato anche nella seconda stagione in cui però il resto della squadra non è stata alla sua altezza.

McTominay merita un rinnovo in linea con le sue prestazioni da quando è a Napoli.

Nicolò Schira scrive su X che attualmente il centrocampista guadagna 4,4 milioni più bonus. Cifra che non corrisponde a quelle sempre circolate che lo accreditano invece di 5,5 milioni lordi quindi poco più di tre netti.

Mourinho lo apprezza

In ogni caso Schira scrive che la prima richiesta degli agenti di Scott al Napoli è stata di dieci milioni l’anno. Che si potrebbe chiudere a sette. Il contratto dovrebbe essere prolungato al 2030, con opzione fino al 2031. Diventerebbe così – giustamente – il calciatore più pagato del Napoli.

Schira aggiunge che il calciatore anglosassone negli ultimi giorni ha rifiutato due offerte enormi arrivate dall’Arabia Saudita. Perché la sua priorità è rimanere al Napoli. Moutinho lo apprezza da sempre e ha chiesto informazioni al Real Madrid ma non c’è stata alcuna offerta.