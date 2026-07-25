Lobotka: “Allegri? Mi ha colpito che vuole giocare molto con il pallone”

A Sky Sport: "È sempre positivo, sorride continuamente e cerca di trasmetterci la sua energia. Centrocampo a due o a tre? È lo stesso"

Lobotka: “Allegri? Mi ha colpito che vuole giocare molto con il pallone”

Ni Napoli 11/05/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Bologna / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Stanislav Lobotka

La versione di Lobotka

Sky Sport, con Massimo Ugolini, ha intervistato il centrocampista del Stanislav Lobotka.

Ha parlato ovviamente di Allegri.
“La cosa che mi ha colpito di più è che il mister vuole giocare molto con il pallone durante gli allenamenti. È sempre positivo, sorride continuamente e cerca di trasmetterci la sua energia. Davvero, è un piacere lavorare con lui.”

Allegri

Centrocampo a tre o a due?
“Non fa differenza per me. Che si giochi con un centrocampo a tre o a due, il mio obiettivo è sempre dare il massimo e giocare per questa squadra. La cosa più importante è il modo in cui la squadra si esprime in campo.”

Il tuo contratto. Come vivi questa situazione?
Sono davvero felice qui a Napoli, sono qui da sette anni. In questo momento non ci penso. Adesso penso solo alla mia condizione, perché con due allenamenti al giorno non è facile. Cerco soltanto di recuperare al meglio e farmi trovare pronto per la nuova stagione.” 