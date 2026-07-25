Lobotka: “Allegri? Mi ha colpito che vuole giocare molto con il pallone”

A Sky Sport: "È sempre positivo, sorride continuamente e cerca di trasmetterci la sua energia. Centrocampo a due o a tre? È lo stesso"

La versione di Lobotka

Sky Sport, con Massimo Ugolini, ha intervistato il centrocampista del Stanislav Lobotka.

Ha parlato ovviamente di Allegri.

“La cosa che mi ha colpito di più è che il mister vuole giocare molto con il pallone durante gli allenamenti. È sempre positivo, sorride continuamente e cerca di trasmetterci la sua energia. Davvero, è un piacere lavorare con lui.”

Centrocampo a tre o a due?

“Non fa differenza per me. Che si giochi con un centrocampo a tre o a due, il mio obiettivo è sempre dare il massimo e giocare per questa squadra. La cosa più importante è il modo in cui la squadra si esprime in campo.”

Il tuo contratto. Come vivi questa situazione?

“Sono davvero felice qui a Napoli, sono qui da sette anni. In questo momento non ci penso. Adesso penso solo alla mia condizione, perché con due allenamenti al giorno non è facile. Cerco soltanto di recuperare al meglio e farmi trovare pronto per la nuova stagione.”