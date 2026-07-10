L’altro calcio, non c’è solo il Mondiale

Ci sono emozioni da Coppa del Mondo anche vicino casa. È il campionato Uisp città metropolitana di Napoli che ha visto spalti gremiti alla Schiana Arena di Monterusciello. Il Team Mediterraneo si aggiudica il trofeo battendo l’Atletico Monteruscello per 3-0 nella finale giocata il 9 luglio. Lo stadio, esaurito in ogni ordine di posto, ha mostrato il volto migliore dello sport: competizione, passione e condivisione.

La gara si è messa subito in discesa per il Team Mediterraneo con un gol nei primi cinque minuti; il raddoppio è arrivato nei minuti di recupero del primo tempo, complicando ulteriormente la rimonta avversaria. Nella ripresa la squadra vincitrice ha controllato il match e suggellato la vittoria con il terzo gol.

Tra i protagonisti ci sono Pietro Pastore del Team Mediterraneo, è stato autore di una doppietta decisiva emulando i bomber di questi mondial. Ciotola ha siglato il terzo gol che ha consegnato il trofeo mentre Davide Gallo è stato premiato come miglior portiere della manifestazione grazie a un intervento determinante che, sul punteggio di 2-0, ha negato il gol ad Atletico Monteruscello evitando una possibile riapertura della partita.

L’Atletico Monteruscello, guidato da mister Costagliola, ha disputato una finale di grande carattere, rimanendo in partita fino alla fine e dimostrando un esemplare spirito di fair play restando in campo a celebrare insieme gli avversari al termine dell’incontro.

Per il presidente del Team Mediterraneo “sono serate come questa che rappresentano il vero valore del nostro sport: competizione sana, rispetto e comunità”. A consegnare il trofeo è stato il presidente di Uisp Campania Antonio Marciano.