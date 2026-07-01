In Belgio ora è Trossard il nuovo eroe dei tifosi, De Bruyne e Lukaku scavalcati

"Contro il Senegal sarà l'uomo più in forma", scrive Athletic. Nei gironi ai Mondiali nessun giocatore ha creato più occasioni da gol del centrocampista dell'Arsenal, ben 13.

Il Belgio ha scoperto un nuovo idolo: Leandro Trossard, che l’Arsenal ingaggiò nel 2023 dal Brighton; è stato vicino anche al Napoli poiché non riusciva a trovare gran spazio nei Gunners. Questa sera, contro il Senegal, il Belgio spera che l’esterno sia in giornata per collezionare almeno un gol e/o un assist. Finora 2 reti e un assist in 3 partite.

In Belgio è apparso un nuovo idolo: Trossard

Athletic scrive:

Pur facendo parte di una squadra che annovera campioni come Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Youri Tielemans e Romelu Lukaku, è proprio Trossard ad arrivare alla sfida nel momento di forma migliore. La doppietta contro la Nuova Zelanda ha attirato l’attenzione anche degli osservatori più occasionali del Mondiale, ma in realtà il suo rendimento era già stato costantemente positivo per tutto il torneo. Nella fase a gironi nessun giocatore del Mondiale ha creato più occasioni da gol di Trossard (13).

L’esterno dei Gunners non è il più forte fisicamente né il più veloce, ma la sua naturale predisposizione a eseguire finte col corpo e celebri “giri alla Cruijff” lo rende un giocatore diverso dagli altri. In un Mondiale in cui molte grandi nazionali hanno faticato contro difese molto chiuse, il Belgio non è sempre stato brillante sul piano collettivo, ma avere un giocatore con le caratteristiche di Trossard aiuta a rompere gli equilibri difensivi avversari.

Il suo contratto con l’Arsenal scadrà nel 2027 e per lui potrebbe essere l’occasione di rilanciarsi in un’altra squadra in questo calciomercato estivo.