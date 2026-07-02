Il santo Bastoni non va in Procura all’interrogatorio sull’accusa di prostituzione minorile

Si avvarrà della facoltà di non rispondere. Intanto l'inchiesta va avanti, sentito Bonifazi e Daniel Maldini (non indagati), nei prossimi giorni Calafiori

Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano nell’inchiesta escort per prostituzione minorile, non si presenterà all’interrogatorio di domani alla Procura di Milano. L’accusa dei pm milanesi nei confronti del difensore centrale dell’Inter è quella di aver avuto rapporti sessuali a pagamento con una ragazza che all’epoca dei fatti, ovvero luglio 2020, era minorenne.

Caso Bastoni non si presenterà all’interrogatorio di domani: la conferma

Come riportato da Repubblica, e come anticipato nei giorni scorsi, Alessandro Bastoni si avvarrà della facoltà di non rispondere. Il calciatore dell’Inter, così come consigliato dal suo legale Salvatore Scuto, non si presenterà all’interrogatorio. Questa decisione è già stata comunicata ai pm titolari dell’inchiesta.

I magistrati milanesi, nel frattempo, hanno comunque sentito alti calciatori in giornata, ovvero Bonifazi e Daniel Maldini. Nei prossimi giorni sarà ascoltato anche un altro calciatore della Nazionale italiana ovvero Riccardo Calafiori.