Il Napoli cambia medico sociale (addio Canonico) ma non boccia il metodo di lavoro (promosso il vice)

Le tensioni dello scorso anno con Conte

A Napoli si è parlato tanto la scorsa stagione di Raffaele Canonico il medico sociale degli azzurri. È stata una stagione contraddistinta da molti infortuni e da rapporti tesi con Antonio Conte. Sotto accusa soprattutto la ricaduta di Neres, il recupero molto lento di Lukaku. In questi casi bisogna sempre ascoltare le due campane e le due campane sono molto diverse tra loro.

Il Napoli non è giunto a una conclusione e infatti la scelta è un compromesso. Via l’ex medico sociale Canonico che era nel club da più di cinque anni, ma al suo posto è stato preso il suo vice: Gennaro De Luca che già due giorni fa compariva nelle foto con Allegri. Quindi non è stato bocciato il metodo di lavoro. Dopo tanti anni, i rapporti si logorano da entrambe le parti. Lavorare in una squadra di calcio è ovviamente stressante, il livello di tensione è altissimo. Il finale non è stato proprio elegante, questo va detto.

Le (vecchie) parole del nuovo medico del Napoli

In un’intervista a Radio Crc, il dottor De Luca (ovviamente specializzato in medicina dello sport) disse:

“Cosa è il Napoli per me? Una parte fondamentale della mia carriera professionale, noi amiamo questo lavoro e poter crescere in un club professionistico, seguendo tutto il percorso da quando c’è il presidente De Laurentiis: noi siamo cresciuti col club in tutti gli aspetti, abbiamo vissuto le difficoltà iniziali ed ogni passo costante con cui il club è cresciuto e ci ha permesso di migliorare. Questa è una cosa che accomuna tutto lo staff sanitario, quando venne organizzato il settore giovanile abbiamo fatto qualcosa di unico in Italia: tutti i massaggiatori sono laureati in fisioterapia e tutti i medici sono specializzati o specializzandi in medicina dello sport. Sono tutti passati dal settore giovanile prima di arrivare alla prima squadra: ognuno ha la propria professionalità, siamo riusciti ad ottenere risultati importanti ed è tutto frutto del gruppo. Il Napoli ci ha aiutato ad identificarci”.