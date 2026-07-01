Guerri Napoli, ingaggiato Assane Sankare dalla Serie A2

Un acquisto importante per futuribilità e caratteristiche. Sankare ha appena compiuto 19 anni e ha già dimostrato tanto in Serie A2, dove è andato ad un passo dalla promozione con Rimini. Le sue doti tecniche e atletiche sarnno preziose per coach Repesa.

La Guerri Napoli allarga il suo pacchetto italiani, ormai già florido, piazzando un colpo di grande prospettiva per il proprio futuro: si tratta di Assane Sankare, che ha appena firmato un accordo pluriennale. Ala di 204 centimetri nata nel 2007, il giovane di passaporto italiano rappresenta uno dei profili più intriganti del panorama cestistico nazionale: un innesto che combina un atletismo dirompente a doti tecniche decisamente atipiche per la sua stazza, grazie a un’ottima attitudine al palleggio e a un tiro da fuori già affidabile, caratteristiche che lo rendono il prototipo perfetto del lungo moderno e versatile.

Cresciuto nel vivaio di Ferrara, dove ha mosso i primi passi senior in B Interregionale, Sankare ha attirato i riflettori degli addetti ai lavori già nella stagione 2023/2024, quando ha dominato la prestigiosa vetrina europea dell’Adidas Next Gen Tournament di Eurolega con una doppia-doppia di media da quasi 15 punti e 11 rimbalzi a partita. Il definitivo salto di qualità e di maturità è arrivato però nell’ultimo biennio in Romagna, sponda Rimini.

Dopo aver fatto sfracelli nel campionato Under 19 con il Basket Sant’Arcangelo (oltre 22 punti di media), nell’ultima stagione di Serie A2 è diventato un fattore determinante per la straordinaria cavalcata della Rinascita Basket Rimini. Se la stagione regolare è servita come fondamentale apprendistato, nei playoff il diciannovenne ha letteralmente cambiato marcia, quasi triplicando il proprio fatturato fino a viaggiare a 9.4 punti e 7.8 rimbalzi a partita. Una post-season da protagonista assoluto, culminata con la finale promozione e impreziosita da picchi clamorosi come i 27 punti segnati a Pesaro e la mostruosa gara-1 di semifinale contro Cividale, dominata con 14 punti e ben 15 rimbalzi. Con questo acquisto, Napoli si assicura un talento futuribile, di formazione italiana e già fisicamente pronto a reggere l’impatto e l’intensità del massimo campionato.