Guerri Napoli, dalla Turchia arriva l’australiano Jackson Thomas White

Ha fatto parte (senza giocare) del roster dei Denver Nuggets campioni Nba nel 2023 e ha esperienza nelle coppe europee

Ha vinto l’Nba coi Denver alla Pinsoglio

La Guerri Napoli ha annunciato l’ingaggio di Jackson Thomas White per la stagione 2026-2027. L’atleta australiano, classe 1997, è un’ala di due metri reduce da un’esperienza nella massima serie turca con il Mersin. Nel proprio palmarès, il nuovo innesto della formazione partenopea può vantare il titolo di Campione Nba, avendo fatto parte del roster dei Denver Nuggets (non ha giocato) nella cavalcata trionfale del 2022-2023.

Il percorso cestistico di White prende il via in patria con i Cairns Taipans, prima del trasferimento negli Stati Uniti in uno dei più prestigiosi programmi dell’Ncaa, quello della Duke University. Con i Blue Devils gioca per quattro stagioni sotto la guida dello storico allenatore Mike Krzyzewski, condividendo lo spogliatoio con future stelle del calibro di Zion Williamson e RJ Barrett. Nel 2020-2021 fa ritorno in Australia per vestire la canotta del Melbourne United per due stagioni: conquista il titolo nazionale nella sua prima annata e, nel campionato 2021-2022, mette a referto medie di 9.5 punti e 6.4 rimbalzi per partita. Nel 2022-2023 si trasferisce nuovamente negli USA per coronare il sogno dell’anello con i Denver Nuggets, contribuendo alla conquista del titolo con 1.2 punti e 1 rimbalzo a gara nelle 17 partite disputate.

Jackson Thomas White ha giocato col Bayern Monaco e in Turchia

Nella stessa annata si mette in evidenza anche in G-League con i Grand Rapids Gold, chiudendo il torneo con 19.6 punti e 9.3 rimbalzi di media e tirando con il 57% dal campo. La stagione successiva lo vede ancora protagonista nella lega di sviluppo statunitense con i South Bay Lakers (9.4 punti e 6.3 rimbalzi), prima di ritrovare spazio in Nba con la maglia dei Memphis Grizzlies, dove registra 1.5 punti e 3 rimbalzi a partita. Nel 2024-2025 torna stabilmente nella prima divisione australiana, sposando nuovamente la causa del Melbourne United in un’ottima annata da 13.8 punti, 9.4 rimbalzi e 1.8 assist a gara, confermandosi un fattore anche nei playoff. Nel corso della medesima stagione vive la sua prima esperienza nel continente europeo, debuttando in Bundesliga con il Bayern Monaco e collezionando 7 punti di media abbinati a 4.7 rimbalzi. Nell’ultimo campionato milita in Turchia tra le fila del Mersin BBGSK, firmando 10 punti e 5.1 rimbalzi a partita nel torneo domestico e distinguendosi anche sul palcoscenico della Champions League con medie di 11.1 punti e 6.3 rimbalzi.

Per quanto riguarda l’attività con la nazionale, Jack White, dopo aver completato la trafila con le selezioni giovanili — vincendo anche la medaglia di bronzo alle Universiadi di Napoli nel 2019 —, è dal 2021 un punto fermo della selezione maggiore australiana. Con la canotta dei “Boomers” ha disputato l’ultima edizione dei Campionati Mondiali e ha conquistato la Coppa d’Asia nel 2025, sconfiggendo la Cina nella finalissima.