Grave lutto per Silvio Baldini: è morta Valentina la figlia di trent’anni

Ci sono notizie che non si vorrebbero mai dare, soprattutto considerando quanto sia difficile racchiudere in poche righe la delicatezza necessaria in momenti come questo. Purtroppo, Valentina Baldini, figlia del ct della Nazionale Silvio, si è spenta a soli 30 anni. Era affetta da tetraparesi spastica fin dalla nascita. Vi lasciamo con un estratto dell’autobiografia di Baldini, in cui le dedica le parole più dolci.

Addio a Valentina Baldini, le parole di suo padre

Dalla pagina Calio Totale, che riporta un estratto dell’autobiografia di Silvio:

“Mia figlia Valentina è una bimba, perché per me rimarrà sempre la mia bambina, disabile. Nel tempo poi ho capito che mia figlia Valentina, con la sua disabilità, è una bambina di 4 anni nel corpo di una donna. Oggi vive la sua vita con serenità, non vuole lo specchio o il rossetto, non vuole essere vista come una bella ragazza, lei vive nel suo mondo con i suoi pensieri e i suoi svaghi. Vuole inseguire le formiche che camminano per terra oppure vuole i bicchierini degli yogurt e si diverte a tagliarli.

Il suo mondo è legato a queste sue sensazioni che la fanno star bene. I medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e trovarla morta mi angosciava.”

La parte più bella

Infine:

“Tutt’oggi dormiamo sempre insieme, abbiamo un letto matrimoniale un po’ più grande e dormiamo sempre noi tre. Quando la notte sogna ride continuamente e se non lo fa significa che sta male, che ha l’influenza o un altro tipo di problema; però quando sogna lei ride sempre, ride, ride, ride e la sua risata è veramente contagiosa. Quando ride, non lo fa come tutti noi, lo fa con la voce alta e quindi è una cosa strana perché ti chiedi se è sveglia, ma invece sta dormendo e continua a sognare..

Valentina mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio e ciò ci ha dato una certa unità.”

Un abbraccio commosso alla famiglia Baldini.