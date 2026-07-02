Germania, Nagelsmann addio: se non si dimette, sarà esonerato. Klopp è dietro l’angolo

La sua avventura è finita. C'è stato l'incontro con la federazione. Il tecnico deve solo scegliere come sarà il suo addio

Germania, Nagelsmann addio: se non si dimette, sarà esonerato. Klopp è dietro l’angolo

Germany's midfielder #17 Florian Wirtz (R) is acknowledged by Germany's head coach Julian Nagelsmann as he leaves the pitch during a friendly match between Germany and Finland ahead of the 2026 FIFA World Cup football tournament, in Mainz, western Germany on May 31, 2026. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

La Germania sta avviando un’altra rivoluzione. L’eliminazione dai Mondiali, ai sedicesimi contro il Paraguay (ai rigori), non poteva non avere conseguenze. Come riportato da Sky Sport Germania, i dirigenti tedeschi hanno consigliato a Nagelsmann di rassegnare le proprie dimissioni. Se l’ex allenatore del Bayern Monaco non dovesse dimettersi, ci sarebbe comunque il suo esonero. La sua avventura è finita.

È saltato Nagelsmann al Psg Germania

Dietro l’angolo c’è Jurgen Klopp che arriverebbe sulla panchina della Nazionale a furor di popolo.

La Nazionale tedesca ha deluso anche nelle ultime edizioni degli Europei

Oltre alle delusioni mondiali, la Germania non ha brillato nemmeno agli ultimi Europei. L’ultima finale risale al 2008 (persa contro la Spagna).

Nelle ultime due edizioni continentali, la Germania è uscita agli ottavi e ai quarti di finale.

 