Germania, Nagelsmann addio: se non si dimette, sarà esonerato. Klopp è dietro l’angolo
La sua avventura è finita. C'è stato l'incontro con la federazione. Il tecnico deve solo scegliere come sarà il suo addio
La Germania sta avviando un’altra rivoluzione. L’eliminazione dai Mondiali, ai sedicesimi contro il Paraguay (ai rigori), non poteva non avere conseguenze. Come riportato da Sky Sport Germania, i dirigenti tedeschi hanno consigliato a Nagelsmann di rassegnare le proprie dimissioni. Se l’ex allenatore del Bayern Monaco non dovesse dimettersi, ci sarebbe comunque il suo esonero. La sua avventura è finita.
Dietro l’angolo c’è Jurgen Klopp che arriverebbe sulla panchina della Nazionale a furor di popolo.
La Nazionale tedesca ha deluso anche nelle ultime edizioni degli Europei
Oltre alle delusioni mondiali, la Germania non ha brillato nemmeno agli ultimi Europei. L’ultima finale risale al 2008 (persa contro la Spagna).
Nelle ultime due edizioni continentali, la Germania è uscita agli ottavi e ai quarti di finale.
🚨💣 BREAKING | Julian Nagelsmann has today been advised by the DFB to consider stepping down.
If he does not resign, the current plan is to dismiss him. He remains in charge for now, final decision still pending. Nagelsmann had the opportunity today to explain the reasons… pic.twitter.com/sRevk0NrHo
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 2, 2026