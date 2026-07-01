Figc, Malagò nomina Simonelli (vicario) e Calcagno vicepresidenti
Ora a Malagò toccherà la scelta del ct della Nazionale (corsa a due tra Mancini e Conte) e del direttore tecnico.
Eletti i vicepresidenti Figc Simonelli (vicario) e Calcagno
Nel Consiglio federale odierno, il neo presidente Figc Giovanni Malagò ha annunciato Ezio Simonelli (presidente della Lega Serie A) e Umberto Calcagno (capo dell’Assocalciatori) vicepresidenti, con il primo vicario.
L’obiettivo di Malagò resta rilanciare il calcio italiano partendo dalla Nazionale, che quest’anno non si è qualificata ai Mondiali per la terza volta consecutiva, perdendo ai playoff.
La scelta del nuovo ct
Al momento l’Italia non ha un ct e la scelta è una corsa a due tra Roberto Mancini e Antonio Conte.
Inoltre, dovrà essere nominato anche un direttore tecnico: Paolo Maldini in pole, anche se potrebbe rifiutare l’incarico. Sono spuntati dunque nelle ultime ore i nomi di Gigi Buffon e Claudio Ranieri.