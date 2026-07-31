Fifa, il direttore operativo: “Mi sento ingannato da Infantino. Nella Fifa nessuno sapeva nulla”

La dichiarazione di Kevin Lamour all'Ap: "Non è il progetto della Fifa, è il progetto di una sola persona. La Fifa deve servire il calcio non gli interessi di una persona"

Infantino sempre più isolato

A quanto pare, Gianni Infantino non aveva informato quasi nessuno di questo piano per scorporare in una società privata i diritti commerciali delle competizioni Fifa e di venderne una quota di circa il 20% a investitori, valutando l’impresa 20 miliardi di dollari. Molti contestano proprio la mancanza di trasparenza e di collegialità. Perché tenere questo progetto nascosto? È questo che ha fatto infuriare persino la confederazione asiatica da sempre fedele a Infantino. Ha lasciato anche il senior advisor Cordeiiro che ha lavorato vent’anni in Goldman Sachs.

Al lungo elenco di contrari, in serata si è aggiunto il direttore operativo della Fifa Kevin Lamour che ha rilasciato una lunga dichiarazione all’Associated Press.

Il titolo è che si è sentito ingannato da Gianni Infantino.

“Ciò che è stato annunciato negli ultimi giorni e ciò che è accaduto dietro le quinte negli ultimi mesi sfida l’immaginazione. Per dirla in modo molto chiaro e diretto: il progetto che ha suscitato tante controversie e dibattiti, non è un progetto della Fifa. Ancora meno è un progetto dell’amministrazione della Fifa. È il progetto di una persona sola.

“I vicepresidenti della Fifa, i membri del Consiglio della Fifa, le confederazioni, le federazioni, i giocatori, le leghe, i club e i tifosi non sono stati gli unici a essere ignorati. Anche l’amministrazione della Fifa stessa è stata ingannata.

“Una bugia che si è protratta per mesi”

“Questa omissione dal sapore della bugia si è protratta per molti mesi e questo esercizio unilaterale del potere non sono cose da poco. Sono indicativi di una mancanza di fiducia, una mancanza di trasparenza, una mancanza di buona governance. Oltre che una grave mancanza di rispetto.

“Non solo questo progetto non deve andare avanti – per ovvie ragioni che non c’è nemmeno bisogno di elencarle – ma è giunto il momento per i leader politici del calcio di porsi le giuste domande e prendere le giuste decisioni.

“Riguardo a questo progetto e a ciò che verrà dopo, tutti devono assumersi le proprie responsabilità, perché sta diventando sempre più difficile per l’amministrazione della Fifa lavorare in queste condizioni e adempiere alla sua missione.

“La nostra missione – la missione dei centinaia di dipendenti della Fifa appassionati, dedicati ed esemplari – è servire il calcio. Non servire gli interessi personali di una persona che, purtroppo, crede di incarnare la Fifa quando dovrebbe esserne al servizio.

“Un presidente deve unire le persone, unirle e ispirarle. Oggi, viviamo l’opposto”

“Un presidente deve unire le persone, unirle e ispirarle. Oggi, stiamo vivendo l’opposto. Non ho l’autorità per parlare a nome dei miei colleghi, e forse mi sbaglio. Ma il mio sentimento è che tutti noi vogliamo essere orgogliosi di lavorare per la Fifa, e oggi, purtroppo, sembra che non sia più così per molti di noi. Questo mi rattrista.

“I miei colleghi – alcuni dei quali hanno dedicato la loro vita al calcio – meritano di meglio che disprezzo e intimidazioni.

“La palla è ora nel campo di coloro che hanno il potere di cambiare le cose.

“So di avere un dovere di lealtà verso il mio datore di lavoro. Ma ho anche, e soprattutto, un dovere di lealtà verso certi valori e verso l’educazione che ho ricevuto, e un dovere di sostenere i miei colleghi. E se questo significa perdere il mio lavoro, allora sia. Capirò e rispetterò quella decisione. Almeno stanotte dormirò sonni tranquilli.”