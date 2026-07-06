De Laurentiis e Conte si sono fermati sul ciglio del burrone (Corbo)

Su Repubblica ricorda i 23 acquisti per 335 milioni, i 43 infortuni muscolari, il 30esimo posto in Champions e i soldi che il Napoli spende per De Bruyne e Lukaku

I numeri del biennio De Laurentiis Conte

Sta per cominciare la nuova stagione del Napoli, la prima di Allegri sulla panchina azzurra. Il Napoli deve ritrovare equilibrio contabile. È in corso il revisionismo sul biennio di Conte. Lo scudetto sta finendo nel dimenticatoio. Restano i conti e una rosa extralarge (gli ormai celebri 47 calciatori tesserati).

Su Repubblica Napoli Antonio Corbo scrive:

“si sono fermati insieme De Laurentiis e Conte sul ciglio del burrone. Milioni 335 usciti per 23 acquisti, 245 entrati per cessioni, Osimhen e Kvara le più dolorose”.

E ricorda quanto abbiano reso poco nel secondo anno i due calciatori più pagati, De Bruyne e Lukaku, peraltro assenti in 31 e 42 partite nell’anno: “come bruciare una ventina di milioni di ingaggi”. Eppure ricordiamo che il Cosport ha incasellato Kdb come un intoccabile per Allegri. Il belga fu preso dal Napoli per provare ad attutire la delusione della piazza per la partenza di Conte dopo lo scudetto. Partenza che, ricordiamo, poi non avvenne. Allora c’era Allegri dietro l’uscio. Di Lukaku a nostro avviso si trascura troppo frettolosamente il suo contributo fondamentale al quarto scudetto della storia del Napoli.

Troppi i 43 infortuni muscolari

Corbo scrive che sta il dubbio che il Napoli quest’anno la rosa più forte. E ricorda i 43 infortuni muscolari e il Napoli trentesimo su trentasei in Champions.

Corbo scrive che un anno così sfortunato “ha spinto Conte all’onestà di lasciare sul tavolo 18 milioni per sé e per lo staff, meglio chiudere su bei ricordi che riaprire su terra bruciata”.