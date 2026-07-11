Una friggitrice tra gli orinatoi: la foto del bagno del Blyth Town diventa virale (e i tifosi inorridiscono)

Nel bagno degli uomini di un piccolo impianto inglese spunta un elettrodomestico fuori posto. Il web si scatena tra ribrezzo e battute, immaginando patatine cucinate lì e servite al chioschetto.

La foto della friggitrice nel bagno dello stadio del Blyth Town è il tipo di immagine destinata a diventare virale in poche ore. Si vede un modello industriale, con un vissuto di grasso alle spalle (alcune macchie sono ancora ben distinguibili), piazzato nell’angolo del bagno degli uomini, proprio accanto a tre orinatoi. Uno scenario che ha scatenato sui social un fiume di commenti tra l’inorridito e il sarcastico, al solo pensiero che da lì possano uscire delle patatine fritte poi servite ai tifosi al punto vendita dei cibi.

La friggitrice nel bagno dello stadio: com’è andata

A immortalare la scena è stato un tifoso, un certo Matty, che ha pubblicato lo scatto su X. Da lì, la valanga di battute. L’occasione era un’amichevole precampionato giocata dal Blyth Town nel proprio impianto, il Gateway Park (capienza mille spettatori), contro il Gateshead: finita con un pesante 6-0 che fotografa la differenza di categoria. Il Blyth Town, infatti, milita nella Northern League Division One, l’ottavo livello del calcio dilettantistico inglese — quel mondo di provincia fatto di piccoli campi e grande passione — dopo la retrocessione dalla Northern Premier League; il Gateshead è invece una squadra di quinta serie.

La spiegazione del club: “Le friggitrici? In vendita, chi è interessato ci contatti”

Ovviamente nessuno cucinerà mai nulla lì dentro. La stranezza l’ha chiarita lo stesso Blyth Town, contattato dal Sun:

“Abbiamo recentemente ristrutturato la nostra cucina installando anche nuove friggitrici, quindi non avendo praticamente spazio per riporre quelle vecchie, le abbiamo sistemate nel bagno degli uomini, che è aperto solo nei giorni delle partite. Questa era la nostra prima amichevole precampionato in casa, quindi le friggitrici erano ancora lì.”

Massive credit to Blyth Town who may be the first football club in HISTORY to have a deep fat fryer in the men’s toilets. Fantastic facilities. #NonLeague pic.twitter.com/5w32UrehRM — Matty (@CoopzFM) July 8, 2026

Il club, con sede nella cittadina di Blyth vicino a Newcastle, ha poi colto la palla al balzo per un piccolo annuncio commerciale: “Le friggitrici saranno pulite professionalmente e vendute. Gli interessati possono contattare il club”. Insomma, niente patatine “aromatizzate” per i tifosi: solo un problema di spazio in una realtà dilettantistica dove ogni metro quadrato conta.

Dal lusso della Premier alla friggitrice: due mondi

La vicenda fa sorridere anche per il cortocircuito che racconta. Perché mentre in cima alla piramide il Manchester United inaugura centri sportivi da 50 milioni con barbiere, simulatori di F1 e “orinatoi intelligenti”, e in Premier persino gli ingaggi dipendono dalla qualità delle strutture, alla base c’è ancora chi ripone le friggitrici tra gli orinatoi. È lo stesso calcio inglese che sa essere ipermoderno e insieme ruvidamente popolare, dove l’immagine patinata convive sempre con un retrobottega più prosaico. E a volte quel retrobottega finisce dritto su X.