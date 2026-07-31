Abodi: “il progetto per lo stadio Maradona è convincente, Napoli è competitiva per Euro 2032”

Il ministro intervistato dal Messaggero: "Fico e Manfredi mi hanno assicurato che qualunque eventuale ulteriore esigenza finanziaria sarebbe garantita".

Il progetto di restyling dello stadio Maradona piace al governo italiano. È stato promosso dal ministro dello Sport Andrea Abodi che ne parla in un’intervista concessa al Messaggero. Lo stadio Maradona ha quindi buone chance di essere scelto per gli Europei. Del resto oggi è impensabile organizzare una manifestazione internazionale in Italia e lasciare fuori Napoli.

Gli chiedono: Napoli ce la fa rientrare?

“Napoli è competitiva. Il piano è convincente e il presidente della Regione Fico e il sindaco Manfredi mi hanno assicurato che qualunque

eventuale ulteriore esigenza finanziaria sarebbe garantita”.

Il ministro spiega l’organizzazione:

“L’obiettivo è quello di poter associare a cinque stadi “titolari”, una piccola squadra di “riserve” pronte a ogni esigenza. Questi cinque stadi, che sembrano riserve, sono in realtà un patrimonio per il calcio italiano che deve servire a dare stimoli anche a quelli che non si sono candidati. E non mi riferisco solo alla Serie A, perché il tema stadi si associa culturalmente all’idea delle infrastrutture in senso generale e a un’idea di rigenerazione urbana che trova nelle grandi infrastrutture sportive un formidabile fattore di promozione”.