Occhio c’è anche Thiago Motta per la Nazionale

La nomina più importante di Malagò

Ora che Giovanni Malagò è stato eletto presidente della Federcalcio, arriva il momento delle scelte. E la scaletta più attesa è quella del commissario tecnico, insieme a quella di direttore tecnico della Nazionale. Il favorito sembrerebbe Roberto Mancini ma – scrive Repubblica – non tutti apprezzerebbero il ritorno di colui il quale se n’è andato quasi dalla sera alla mattina per accettare l’offerta faraonica dell’Arabia Saudita che poi lo ha esonerato.

Mancini favorito, circola persino il nome di Thiago Motta

Ma non è Mancini il nome che fa balzare dalla sedia. Tra i papabili citati dal quotidiano la Repubblica spicca quella di Thiago Motta letteralmente sparito dal panorama calcistico nazionale e internazionale dopo l’esperienza juventina. Ormai non allena da più di un anno, ogni tanto il suo nome viene inserito in qualche corsa alla panchina (comparve anche per il Napoli, creando il panico in città) e puntualmente resta fuori. Al punto che viene da pensare che il nome venga fatto circolare per evitare che cada nel dimenticatoio. Vedremo, magari diventa commissario tecnico della Nazionale di Malagò.

Scrive Repubblica con Matteo Pinci:

“Roberto Mancini ha molta voglia di tornare a guidare la Nazionale e ottimi sponsor, ma più d’uno nella serie A di oggi non lo vede di buon occhio per come lasciò la Nazionale nel 2023, attratto dai soldi dell’Arabia. Al netto dei sogni suggestivi, sono in corsa Conte, Motta, Pioli. E non solo. La scelta verrà fatta insieme al nuovo direttore tecnico: per Maldini, il preferito, possono esserci problemi logistici. Piace Ricky Massara, uomo di campo fresco di divorzio con la Roma. Anche Claudio Ranieri spera in una chiamata”.