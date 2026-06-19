Nico Paz, il Real Madrid detta le condizioni: 60 milioni o niente

Il futuro di Nico Paz, impegnato con l’Argentina ai Mondiali, sta assumendo sempre più i contorni di un intrigo internazionale, con il giocatore che vorrebbe rimanere a Como e con il club lariano che non può accontentare la richiesta di 60 milioni di euro sparate dal Real Madrid, detentore del cartellino. Il punto di Chiara Zucchelli sul Corriere dello Sport.

Intrigo Nico Paz: i dettagli

Si legge sul Corsport:

“Nico Paz, chiuso al Real dall’arrivo di Ber­nardo Silva e dalla con­cor­renza spie­tata viste le tante stelle a dispo­si­zione di Mou­ri­nho, ha comu­ni­cato di voler restare a Como. A mag­gior ragione con la Cham­pions Lea­gue. Fabre­gas lo aveva sve­lato, lui lo ha con­fer­mato. Benis­simo – gli ha detto il Real – però per andar via ser­vono almeno 60 milioni. Una cifra che il Como non può spen­dere. E quindi cosa suc­ce­derà?

Succederà che gli agenti del calciatore avranno una lunga estate per cercare di mediare tra le varie richieste.

La tattica del Real