Nico Paz, il Real Madrid detta le condizioni: 60 milioni o niente
Il Corsport: "Lui vuole rimanere al Como, ma il club lariano non può sborsare questa cifra. Il Real quindi eserciterà la recompra dal Como per 10 milioni per poi rivenderlo moltiplicando la cifra per sei"
Il futuro di Nico Paz, impegnato con l’Argentina ai Mondiali, sta assumendo sempre più i contorni di un intrigo internazionale, con il giocatore che vorrebbe rimanere a Como e con il club lariano che non può accontentare la richiesta di 60 milioni di euro sparate dal Real Madrid, detentore del cartellino. Il punto di Chiara Zucchelli sul Corriere dello Sport.
Intrigo Nico Paz: i dettagli
Si legge sul Corsport:
“Nico Paz, chiuso al Real dall’arrivo di Bernardo Silva e dalla concorrenza spietata viste le tante stelle a disposizione di Mourinho, ha comunicato di voler restare a Como. A maggior ragione con la Champions League. Fabregas lo aveva svelato, lui lo ha confermato. Benissimo – gli ha detto il Real – però per andar via servono almeno 60 milioni. Una cifra che il Como non può spendere. E quindi cosa succederà?
Succederà che gli agenti del calciatore avranno una lunga estate per cercare di mediare tra le varie richieste.
La tattica del Real