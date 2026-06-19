Nico Paz, il Real Madrid detta le condizioni: 60 milioni o niente

Il Corsport: "Lui vuole rimanere al Como, ma il club lariano non può sborsare questa cifra. Il Real quindi eserciterà la recom­pra dal Como per 10 milioni per poi riven­derlo mol­ti­pli­cando la cifra per sei"

Nico Paz, il Real Madrid detta le condizioni: 60 milioni o niente

Dc Roma 19/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Como / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Nico Paz

Il futuro di Nico Paz, impegnato con l’Argentina ai Mondiali, sta assumendo sempre più i contorni di un intrigo internazionale, con il giocatore che vorrebbe rimanere a Como e con il club lariano che non può accontentare la richiesta di 60 milioni di euro sparate dal Real Madrid, detentore del cartellino. Il punto di Chiara Zucchelli sul Corriere dello Sport.

Intrigo Nico Paz: i dettagli

Nico Paz

Si legge sul Corsport:

“Nico Paz, chiuso al Real dall’arrivo di Ber­nardo Silva e dalla con­cor­renza spie­tata viste le tante stelle a dispo­si­zione di Mou­ri­nho, ha comu­ni­cato di voler restare a Como. A mag­gior ragione con la Cham­pions Lea­gue. Fabre­gas lo aveva sve­lato, lui lo ha con­fer­mato. Benis­simo – gli ha detto il Real – però per andar via ser­vono almeno 60 milioni. Una cifra che il Como non può spen­dere. E quindi cosa suc­ce­derà?

Succederà che gli agenti del calciatore avranno una lunga estate per cercare di mediare tra le varie richieste.

La tattica del Real

Real Madrid Florentino Perez

 

Quei vecchi “squali tigre” al Real, tuttavia, sanno già cosa fare. Secondo la Zucchelli, Florentino riscriverà la recompra a 10 milioni per rivenderlo a 6 volte tanto. Paz la punta e rimane a Como? Poco male: l’anno prossimo il Real potrebbe comunque attivare la recompra a 11 milioni. E a prescindere dal fatto che il giocatore resti a Como, avrebbero il 50% sulla futura rivendita. Mica male.

 