New York Knicks campioni NBA dopo 53 anni, ancora una rimonta

L’attesa è stata lunga, lunghissima, ma per i tifosi Knicks e per tutta New York è arrivato finalmente il momento di festeggiare. I New York Knicks vincono gara 5 a San Antonio contro gli Spurs 94-90, chiudono la serie 4-1 e si laureano campioni NBA 53 anni dopo l’ultima volta.

Jalen Brunson entra di diritto nella storia della franchigia e della NBA, segnando 45 punti nella partita che regala il titolo ad una città che lo aspettava da troppo tempo. È lui infatti l’MVP di queste NBA Finals, il cui premio gli è stato consegnato a fine partita.

Per l’ottavo anno consecutivo c’è quindi un nuovo vincitore e infatti, dal 2019, nessuno si è mai ripetuto. Quest’anno ad abdicare sono stati gli Oklahoma City Thunder, eliminati proprio dai San Antonio Spurs poi sconfitti in finale.

Spurs – Knicks, l’analisi di gara 5

Gli Spurs ricadono di nuovo nello stesso errore fatto nelle partite precedenti: dopo una partita controllata, anche con un vantaggio di 16 punti, subiscono un parziale di 21-7 negli ultimi 8 minuti di partita, perdendo completamente la bussola del match.

I ritmi della gara sono stati dettati da San Antonio per buona parte dell’incontro. La franchigia texana è rimasta saldamente al comando affidandosi alla freschezza dei propri giovani e a una tenuta difensiva che ha inceppato i meccanismi di New York. L’attacco dei Knicks, infatti, si è scontrato con un vero e proprio muro nei pressi del canestro, penalizzato inoltre da un apporto dalla panchina quasi impalpabile, capace di produrre appena 9 punti complessivi.

Nel frangente più critico, tuttavia, è emersa la consueta leadership di Jalen Brunson. Con prodezze assolute e tiri di un peso specifico enorme, il faro di New York si è caricato la squadra sulle spalle, regalando una performance che entrerà di diritto nei libri di storia della franchigia. Per completare l’opera si è rivelato imprescindibile anche l’apporto del resto del gruppo, da Mikal Bridges fino alla straordinaria grinta di Josh Hart, protagonista di una gara di puro agonismo e di canestri cruciali.

Lo snodo definitivo è maturato nella seconda metà dell’ultimo periodo: il letale break sopracitato ha permesso ai Knicks di rimettere la testa avanti per la prima volta dopo il 5-4 di inizio gara, sigillando una rimonta che vale la conquista del titolo.

Il tabellino finale racconta l’impresa di Brunson, autore di 45 punti, ben supportato dai 14 di Bridges e dalla solidissima doppia doppia di Hart (13 punti e 11 rimbalzi). Sul fronte opposto, si rivelano invece vani per gli Spurs gli sforzi di un ammirevole Dylan Harper (25 punti), che a 20 anni ha giocato da leader della squadra. Assente invece Victor Wembanyama che, nonostante i numeri imponenti (19 punti, 14 rimbalzi e ben 5 stoppate), nell’ultimo quarto ha segnato solo un tiro dei cinque tentati. Pessimi invece Stephon Castle, con 6 punti e 1/10 al tiro, e De’Aaron Fox, con 7 punti e 3/15 al tiro, molti dei quali sbagliati nei possessi decisivi.