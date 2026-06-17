Il post Juan Jesus è già in casa: il Napoli vuole valorizzare Rafa Marin

Il Corsport: "il Napoli ha in mente di valo­riz­zare Rafa al posto dello svin­co­lato Juan Jesus e un’estate fa ha inve­stito 33 milioni per acqui­stare Beu­kema e 35 per avere Lucca."

Okay Gila, la cui telenovela ci accompagnerà per molto tempo (speriamo non troppo a lungo). Ma il Napoli ha comunque bisogno di rimpiazzare il partente Juan Jesus. Elemento fondamentale degli ultimi due scudetti azzurri e uomo spogliatoio, il brasiliano è ovviamente arrivato alla fine di un ciclo. Il Napoli, dal canto suo, potrebbe non scomodarsi più di tanto e decidere di valorizzare Rafa Marin. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Napoli, spazio a Rafa Marin

Riporta il Corriere parlando di contropartite da inserire per Gila:

“Tra i pro­fili gra­diti a Gat­tuso, volendo imma­gi­nare un affare di que­sto tipo, ci sono Beu­kema, Rafa Marin e Lucca. Due difen­sori cen­trali e un cen­tra­vanti. Ma non sarà facile: il Napoli ha in mente di valo­riz­zare Rafa al posto dello svin­co­lato Juan Jesus e un’estate fa ha inve­stito 33 milioni per acqui­stare Beu­kema e 35 per avere Lucca. C’è da lavo­rare un bel po’.”

Il punto su Gila

Tornando alla trattativa per lo spagnolo, la situazione è questa: il Napoli ha l’accordo e la preferenza totale del calciatore. Qui guadagnerebbe quasi 3 milioni e mezzo netti a stagione, contro il mezzo milione che percepisce in biancoceleste e, inoltre, potrebbe giocare la Champions League. La palla ora è in mano a Lotito che, seppur cocciuto, sa che il rischio è di perdere lo spagnolo a parametro zero.

Con il mercato bloccato e con una percentuale da dare al Real, il muro è destinato (probabilmente) a crollare. Sarebbe storia: mai De Laurentiis e Lotito hanno chiuso un affare. Facile immaginare il perché.