Il post Juan Jesus è già in casa: il Napoli vuole valorizzare Rafa Marin
Il Corsport: "il Napoli ha in mente di valorizzare Rafa al posto dello svincolato Juan Jesus e un’estate fa ha investito 33 milioni per acquistare Beukema e 35 per avere Lucca."
Okay Gila, la cui telenovela ci accompagnerà per molto tempo (speriamo non troppo a lungo). Ma il Napoli ha comunque bisogno di rimpiazzare il partente Juan Jesus. Elemento fondamentale degli ultimi due scudetti azzurri e uomo spogliatoio, il brasiliano è ovviamente arrivato alla fine di un ciclo. Il Napoli, dal canto suo, potrebbe non scomodarsi più di tanto e decidere di valorizzare Rafa Marin. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.
Napoli, spazio a Rafa Marin
Riporta il Corriere parlando di contropartite da inserire per Gila:
“Tra i profili graditi a Gattuso, volendo immaginare un affare di questo tipo, ci sono Beukema, Rafa Marin e Lucca. Due difensori centrali e un centravanti. Ma non sarà facile: il Napoli ha in mente di valorizzare Rafa al posto dello svincolato Juan Jesus e un’estate fa ha investito 33 milioni per acquistare Beukema e 35 per avere Lucca. C’è da lavorare un bel po’.”
Il punto su Gila
Tornando alla trattativa per lo spagnolo, la situazione è questa: il Napoli ha l’accordo e la preferenza totale del calciatore. Qui guadagnerebbe quasi 3 milioni e mezzo netti a stagione, contro il mezzo milione che percepisce in biancoceleste e, inoltre, potrebbe giocare la Champions League. La palla ora è in mano a Lotito che, seppur cocciuto, sa che il rischio è di perdere lo spagnolo a parametro zero.
Con il mercato bloccato e con una percentuale da dare al Real, il muro è destinato (probabilmente) a crollare. Sarebbe storia: mai De Laurentiis e Lotito hanno chiuso un affare. Facile immaginare il perché.