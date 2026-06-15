De Bruyne-Juventus, nessun contatto: Romano smentisce la trattativa

Voci nate e smontate nel giro di poche ore. L’ipotesi di un Kevin De Bruyne alla Juventus non trova alcun riscontro: a frenare è una delle firme più seguite del calciomercato, Fabrizio Romano, che esclude contatti concreti tra il fuoriclasse belga del Napoli e il club bianconero.

Romano: “Nessuna trattativa”

Attraverso il suo canale YouTube, Romano ha messo i puntini sulle i: “Ad oggi non risulta nessuna trattativa tra la Juventus e Kevin De Bruyne”. L’esperto invita alla prudenza sulle indiscrezioni — il mercato può sempre sorprendere — ma allo stato attuale non esistono negoziati tra le parti. Una smentita che, di fatto, rassicura il Napoli.

Una pista già data per improbabile

Non è la prima frenata sull’asse Torino-De Bruyne. Già ieri avevamo raccontato come la cessione alla Juve fosse considerata improbabile: il Napoli vuole ragionare con serenità, senza fretta, e un eventuale addio andrebbe semmai cercato lontano dall’Italia, non a Torino.

Il punto: il Napoli ragiona con calma (e c’è Allegri)

Gli azzurri stanno valutando il futuro del centrocampista in vista della prossima stagione. Pesano l’annata difficile tra infortunio e gestione Conte, ma anche un dato nuovo: l’arrivo di Allegri, a cui spetterebbe il compito di riaccendere De Bruyne. Tradotto: nessuna fuga verso la Juventus, ma una riflessione interna su come rilanciare il belga all’ombra del Vesuvio.