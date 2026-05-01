Zanoli e la lettera sulla depressione: “A Napoli ho perso la serenità, la mattina mi svegliavo ed era tutto buio”

Alessandro Zanoli ha scritto una lettera pubblicata su GianlucaDiMarzio.com in cui racconta i mesi di depressione vissuti a Napoli, il trasferimento allo Sporting Lisbona saltato all'ultimo, il prestito alla Salernitana, il mancato riscatto del Genoa, il ruolo di Conte nel suo passaggio all'Udinese e la rottura del crociato a gennaio 2026. Una storia che va oltre il campo.

Cosa ha raccontato Zanoli nella lettera sulla depressione?

Alessandro Zanoli ha scelto di raccontarsi in una lettera pubblicata su GianlucaDiMarzio.com. Non un’intervista, non un botta e risposta: una lettera scritta in prima persona, in cui l’esterno dell’Udinese ripercorre gli ultimi anni della sua carriera. A partire dal momento più difficile, quello vissuto a Napoli.

Nell’estate 2023 era tutto fatto per il suo passaggio allo Sporting Lisbona. Zanoli voleva andare a Lisbona, il club portoghese lo voleva. Poi il Napoli lo bloccò: “Tu non ti muovi, resti qua“. Il trasferimento saltò. Il Napoli rifiutò l’offerta dello Sporting, e Zanoli rimase in una squadra che non aveva spazio per lui.

Da quel momento è iniziata la discesa. “Avevo perso serenità, non ero più felice. Ero triste e senza motivazione. La mattina mi svegliavo ed ero sempre nervoso, mi allenavo male. Non mi riconoscevo più. La depressione era entrata nella mia vita. E mi ha accompagnato per mesi”.

Come è finito Zanoli alla Salernitana e poi al Genoa?

Dopo il mancato trasferimento allo Sporting, Zanoli fu ceduto in prestito alla Salernitana a gennaio 2024. Un’esperienza di passaggio, in una squadra in lotta per la salvezza. L’anno successivo andò al Genoa, sempre in prestito. Lì sembrò trovare stabilità: 33 presenze, un gol, un assist. “Ero sicuro di rimanere al Genoa e di essere riscattato. Pensavo di aver trovato un posto in cui poter avere stabilità e continuità, lasciando alle spalle quell’incertezza propria dei prestiti”.

Il riscatto non arrivò. Zanoli tornò a Napoli per l’ennesima volta, senza sapere dove sarebbe finito. Iniziò il ritiro con Conte. “Conte mi voleva vedere. ‘Va bene, ma io voglio andare a giocare’. I giorni passavano, io ero sempre lì”.

Perché saltò il trasferimento al Bologna?

A metà agosto 2025 la situazione sembrava risolta. Il Napoli stava per prendere Juanlu dal Siviglia, e il passaggio di Zanoli al Bologna era fatto. Zanoli stava per partire per le visite mediche. Poi Lukaku si infortunò, il Napoli dirottò i soldi destinati al terzino sull’attaccante, e l’operazione saltò.

Zanoli andò a parlare con Conte: “Voglio andare via. Voglio andare a giocare. Sono troppi anni che sono in questa situazione, ho bisogno di cambiare”. Conte gli rispose: “Va bene, cercherò di aiutarti e parlerò con la società”. L’Udinese chiuse la trattativa all’ultimo giorno di mercato per 5 milioni.

Cosa è successo a Zanoli con l’infortunio al crociato?

Il 26 gennaio 2026, durante Verona-Udinese, Zanoli si ruppe il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Continuò a giocare per 50 minuti con il dolore e segnò. Solo dopo la partita arrivò la diagnosi. “Ti sei rotto il crociato”. “Mi crolla il mondo addosso”. “Perché ancora a me?”

Fu operato a Villa Stuart dal professor Mariani. Il recupero previsto è di sei-sette mesi, con l’obiettivo di essere pronto per il ritiro estivo dell’Udinese ad agosto. Nella lettera scrive: “Sto lavorando per riprendermi ciò che la vita mi ha tolto. Lo farò con l’Udinese. Sto per tornare. Lo prometto a voi, lo prometto a me”.

Cosa racconta la storia di Zanoli sul calcio italiano?

La lettera di Zanoli non è solo la storia di un giocatore che ha sofferto di depressione. È il racconto di un meccanismo che il calcio italiano conosce bene: giovani bloccati dai club di appartenenza, trasferimenti saltati all’ultimo, prestiti a ripetizione che non danno mai stabilità, carriere messe in attesa per logiche di mercato che non hanno nulla a che fare con il campo.

Zanoli è arrivato a Napoli dal settore giovanile, ha vissuto lo scudetto del 2023, ma non ha mai avuto lo spazio per affermarsi. Quattro prestiti in tre anni — Sampdoria, Salernitana, Genoa, e infine la cessione all’Udinese — e una depressione che lo ha accompagnato per mesi. Ha scelto di raccontarla pubblicamente, con una lettera. “Sono figlio delle mie esperienze. Sono orgoglioso di me. Sono stato forte”.