Il circo del Manchester United ha bisogno di normalità: Carragher chiede la conferma di Carrick

Jamie Carragher sul Telegraph chiede al Manchester United di confermare Michael Carrick come allenatore a titolo definitivo. In 13 partite ha raccolto 29 punti, ha riportato lo United in zona Champions e ha trasformato Bruno Fernandes in un candidato al titolo di giocatore dell'anno. In un mercato senza manager da botteghino, un biennale a Carrick è la scelta più logica.