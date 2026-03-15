Con Carrick il Manchester United potrebbe presto risentire la musichetta della Champions: batte 3 a 1 l’Aston Villa ed è terzo da solo

Il Guardian: "Bruno Fernandes è rinato, con i due assist di oggi sale a quota 16 in stagione. Dopo questa vittoria, lo United potrebbe pensare di inseguire il City in fase calante e puntare al secondo posto"

Circa due anni dopo l’ultima volta, il Manchester United potrebbe risentire l’inno della Champions vibrare sul prato di Old Trafford. Non era scontato, viste le vicissitudini e i risultati deludenti degli ultimi anni. Carrick ha davvero fatto un lavoro pazzesco. I Red Devils hanno battuto 3‑1 l’Aston Villa di Emery e hanno blindato il terzo posto, volando a 54 punti, più 3 proprio sulla compagine di Birmingham. Decisivi i gol di Casemiro, Cunha e Sesko.

Vittoria pesantissima del Manchester United: i dettagli

Riporta il Guardian:

Dopo questa vittoria, lo United potrebbe pensare di inseguire un Manchester City in fase calante e puntare al secondo posto.

Casemiro ha mostrato come si fa: su un corner da destra, Fernandes ha calciato con maestria e il brasiliano ha staccato di testa, sfiorando la traversa e battendo Martínez, con la palla che è entrata sul secondo palo per il suo settimo gol in campionato.

Al 71° minuto è arrivata la classica ripartenza del Manchester United, orchestrata da Matheus Cunha, dopo l’1‑1 momentaneo di Ross Barkley. Dalla metà campo, Bruno Fernandes ha alzato lo sguardo e ha indirizzato il pallone lungo verso Cunha.

La conclusione a giro del brasiliano è stata un gioiello che ha sfiorato l’angolo lontano della rete, con Cunha che si è portato davanti alla Stretford End per godersi l’adorazione dei tifosi. L’assist di Fernandes è stato il suo secondo nella partita e il 16° in totale in Premier League: un record per lo United, il miglior dato del torneo di quest’anno e l’ennesimo argomento a favore della sua candidatura per i premi di Miglior giocatore della stagione.

Successivamente è arrivata la rete decisiva di Benjamin Sesko all’81° minuto. Questa volta, un cross di Cunha dalla sinistra è stato deviato verso il numero 30 che, con una girata, ha superato Martínez; l’attaccante era entrato in campo solo sei minuti prima.