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Con Carrick il Manchester United potrebbe presto risentire la musichetta della Champions: batte 3 a 1 l’Aston Villa ed è terzo da solo

Il Guardian: "Bruno Fernandes è rinato, con i due assist di oggi sale a quota 16 in stagione. Dopo questa vittoria, lo United potrebbe pensare di inseguire il City in fase calante e puntare al secondo posto"

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Manchester United's English Interim head coach Michael Carrick applauds fans on the pitch after the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on January 17, 2026. United won the game 2-0. (Photo by Darren Staples / AFP)

Circa due anni dopo l’ultima volta, il Manchester United potrebbe risentire l’inno della Champions vibrare sul prato di Old Trafford. Non era scontato, viste le vicissitudini e i risultati deludenti degli ultimi anni. Carrick ha davvero fatto un lavoro pazzesco. I Red Devils hanno battuto 3‑1 l’Aston Villa di Emery e hanno blindato il terzo posto, volando a 54 punti, più 3 proprio sulla compagine di Birmingham. Decisivi i gol di Casemiro, Cunha e Sesko.

Vittoria pesantissima del Manchester United: i dettagli

Riporta il Guardian:

Dopo questa vittoria, lo United potrebbe pensare di inseguire un Manchester City in fase calante e puntare al secondo posto. 

Casemiro ha mostrato come si fa: su un corner da destra, Fernandes ha calciato con maestria e il brasiliano ha staccato di testa, sfiorando la traversa e battendo Martínez, con la palla che è entrata sul secondo palo per il suo settimo gol in campionato.

Al 71° minuto è arrivata la classica ripartenza del Manchester United, orchestrata da Matheus Cunha, dopo l’1‑1 momentaneo di Ross Barkley. Dalla metà campo, Bruno Fernandes ha alzato lo sguardo e ha indirizzato il pallone lungo verso Cunha.

La conclusione a giro del brasiliano è stata un gioiello che ha sfiorato l’angolo lontano della rete, con Cunha che si è portato davanti alla Stretford End per godersi l’adorazione dei tifosi. L’assist di Fernandes è stato il suo secondo nella partita e il 16° in totale in Premier League: un record per lo United, il miglior dato del torneo di quest’anno e l’ennesimo argomento a favore della sua candidatura per i premi di Miglior giocatore della stagione. 

Successivamente è arrivata la rete decisiva di Benjamin Sesko all’81° minuto. Questa volta, un cross di Cunha dalla sinistra è stato deviato verso il numero 30 che, con una girata, ha superato Martínez; l’attaccante era entrato in campo solo sei minuti prima.

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