Lo United cambia allenatore (Carrick per Amorim) e vince il derby: 2-0 al City che non tira mai in porta

All’Old Trafford va in scena un derby paradossale che il City di Guardiola semplicemente non ha mai giocato. Nonostante il 68% di possesso palla, gli ospiti non hanno mai tirato in porta. Il che è un dato paradossale conoscendo la forza di Haaland, Doku, Rodri e compagni (oltre al nuovo arrivato Semenyo pagato fior di quattrini ndr). Dall’altra parte lo United poteva vincere 5-0. Carrick si è presentato sulla panchina schierando un 4-2-3-1 piuttosto solido ma sicuramente offensivo. Benissimo le ripartenze. Benissimo Dorgu, di cui quasi ci eravamo dimenticati, in gol al 76esimo (è il gol che ha chiuso definitivamente i giochi). Ma già nel primo tempo addirittura le due reti annullate avevanoo fatto comprendere l’andazzo. Lo United ora è quarto a 7 punti dai cugini.

Ecco le reti del match:

PATRICK DORGU DOUBLES THE LEAD FOR MANCHESTER UNITED! Manchester United 2-0 Manchester City.

Sul gol di Dorgu la difesa del City è schierata ma legge malissimo l’inserimento dell’ala offensiva ex Lecce. È bastato un semplice cross dal fondo.

Bryannn Mbeumo Manchester United 1-0 Manchester City great assist by Bruno Fernandes as well

Bryannn Mbeumo Manchester United 1-0 Manchester City great assist by Bruno Fernandes as well

Quello di Mbeumo ha un po’ ricordato il contropiede perfetto di Maggio e Cavani all’Etihad con Mazzarri in panchina. Due passaggi, attacco alla linea in 5. Chiusura con un diagonale preciso.