Spygate Championship: i playoff da 130 milioni decisi in tribunale, in Inghilterra impazza il caso

Centotrenta milioni di euro di premio per chi sale in Premier League. Una semifinale chiusa con polemiche. Un presunto spione catturato in flagrante col cellulare. E adesso una finale di Wembley che potrebbe addirittura essere rinviata. Lo Spygate inglese del 2026 è la storia perfetta di come il calcio moderno, sempre più ricco e sempre più sorvegliato, finisca per giocarsi nei tribunali invece che sul campo.

I fatti, come riportati da BBC, Guardian e Telegraph: durante la semifinale di Championship playoff tra Southampton e Middlesbrough, un uomo identificato come William Salt — stando alle ricostruzioni inglesi, uno stagista del Southampton — sarebbe stato sorpreso nei pressi del centro sportivo del Middlesbrough mentre filmava di nascosto una seduta di allenamento. Cellulare alla mano, postura discreta, mossa scoperta.

Il Middlesbrough, sconfitto in semifinale, ha presentato denuncia formale alla English Football League e ha chiesto l’esclusione del Southampton dalla finale, con conseguente riammissione del Boro a Wembley contro l’Hull City. La finale dei playoff vale, tradotto in euro, circa 130 milioni: è la singola partita più ricca del calcio mondiale, perché il vincitore conquista la promozione in Premier League con tutto il pacchetto televisivo che ne deriva.

Il precedente Bielsa

Per il calcio inglese, lo Spygate non è una novità assoluta. Nel 2019, Marcelo Bielsa, allora allenatore del Leeds United, ammise apertamente di mandare suoi uomini a spiare gli allenamenti degli avversari. La sua difesa fu una delle dichiarazioni più caratteristiche dell’argentino: «Sì, spio gli avversari, ma non basta per vincere».

Dopo il caso Bielsa, la EFL aveva introdotto regole più severe: divieto esplicito di osservare gli allenamenti altrui nelle 72 ore prima della partita. Ed è proprio questa norma che il Southampton sarebbe accusato di aver violato. Solo che mentre Bielsa nel 2019 si era preso quasi una soddisfazione filosofica — la trasparenza dell’artista che firma la propria opera — a Salt si rimprovera lo spionaggio di servizio: piccolo, anonimo, professionale. Una differenza non da poco: l’argentino aveva il candore della provocazione, lo stagista del Southampton ha solo la sciatteria della copertura mal riuscita.

La commissione e i tempi

Il caso è ora nelle mani di una commissione indipendente della EFL. Tre possibilità sul tavolo: una multa, una sanzione sportiva pesante (esclusione dai playoff), o il rinvio della finale di Wembley, prevista per il 23 maggio. Il Middlesbrough — guidato dall’allenatore Kim Hellberg, che ha definito tutto «una vergogna» — ha sospeso le vacanze dei giocatori in attesa del verdetto. Il Southampton, dal canto suo, ha chiesto tempo per una “revisione interna” delle responsabilità.

I tifosi del Southampton stanno acquistando i biglietti per Wembley senza sapere se la loro squadra giocherà davvero. È la situazione assurda — e già perfettamente Premier-League-friendly — di un’audizione disciplinare che vale 130 milioni e che potrebbe ribaltare un risultato sportivo a tavolino.

Il significato del caso

Quello che lo Spygate del 2026 racconta è quanto il calcio moderno sia diventato un settore in cui le informazioni hanno un valore monetario diretto. Una formazione, un tipo di pressing, una palla inattiva provata in allenamento: per la finale dei playoff di Championship, ogni dettaglio strategico può valere milioni. Spiare conviene. Non spiare è quasi un atto di fede.

Nel frattempo, la English Football League ha l’occasione di stabilire un precedente serio: punire economicamente sarebbe il minimo, escludere il Southampton sarebbe il massimo. Il responso è atteso nei prossimi giorni. Se la decisione tarda, il rinvio della finale di Wembley diventa la conseguenza tecnica più probabile.

A volte il calcio si decide al 90esimo. Altre volte in tribunale. Lo Spygate ce lo ricorda da Leeds nel 2019 a Southampton oggi: la posta in gioco è troppo alta perché qualcuno non provi a giocare sporco.