Sinner ha meritato la finale a Madrid, ma in Spagna rimpiangono l’assenza di Alcaraz per una rivincita

"Spiaze", direbbe una conoscenza del calcio italiano. Mundo Deportivo sulla finale di oggi tra Sinner e Zverev dà per favorito l'altoatesino, che ha dimostrato negli ultimi anni di avere il controllo sul tedesco.

Oggi alle 17 si disputerà la finale del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Sacha Zverev. Con Carlos Alcaraz ko, il numero 1 e numero 3 al mondo si affrontano dopo la semifinale a Montecarlo in cui a spuntarla era stato l’altoatesino, dominando il match 6-1 6-4. Ma nella capitale spagnola Sinner cerca un altro record da mettere in tasca.

L’impresa non è mai riuscita a nessuno, ovvero conquistare Masters 1000 consecutivi, superando Rafael Nadal e Djokovic, fermatisi a quattro.

Sinner a caccia di un altro record

E così, il numero uno al mondo può scrivere un altro pezzo di storia del tennis. Intanto, Mundo Deportivo piange l’assenza di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Madrid, in cui avrebbe potuto prendersi la sua rivincita contro Jannik Sinner dopo Montecarlo e tornare in corsa per il numero 1 del ranking; “spiaze“, detto alla Simone Inzaghi. Tuttavia, il quotidiano spagnolo apprezza la finale che ci sarà oggi, definendola meritata per ciò che hanno fatto vedere sia Sinner che Zverev durante questo torneo.

L’altoatesino numero 1 al mondo, infatti, non ha ancora perso nella stagione su terra battuta, raggiungendo 22 vittorie consecutive dalla sconfitta contro Jakub Mensik a Doha a metà febbraio.

Negli ultimi anni, ammette Mundo Deportivo, Sinner ha dimostrato di avere nettamente il controllo su Zverev, dalla semifinale di Cincinnati nel 2024. In particolare, su terra battuta l’altoatesino ha vinto due volte contro una vittoria del tedesco.