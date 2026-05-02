Sinner e la grande paura che possa saltare Roma

Gli esegeti di Jannik non hanno dubbi: Parigi è l'obiettivo principale e arriverebbe lì troppo stanco. Al momento lui dribbla le domande

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Italy's Jannik Sinner reacts as he plays against Spain's Carlos Alcaraz during the Monte Carlo ATP Masters Series Tournament final tennis match on Court Rainier III at the Monte-Carlo Country Club in Roquebrune-Cap-Martin, south-eastern France on April 12, 2026. Valery HACHE / AFP

Gli esegeti di Jannik Sinner non hanno dubbi: non giocherà gli internazionali di Roma che sono in programma fino al 17 maggio. L’indomani, il 18 of course, inizierà il Roland Garros che è il grande obiettivo dell’azzurro. Jannik ha una grande forza, tra le altre: deve ripulire le rarissime sconfitte. Deve modificare il ricordo. E quella finale persa contro Alcaraz, con i tre match-point avuti a disposizione, resta uno dei momenti agonistici più complicati della sua straripante carriera.

Jannik e il libro dei record

Sinner vuole trionfare a Parigi che resta l’ultimo Slam che gli manca. E in questo 2026 si è affaticato non poco. Ha vinto tre Master Mille di fila, (quattro se aggiungiamo Parigi-Bercy dello scorso anno), ossia Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e adesso è in finale a Madrid dove affronterà Zverev. Il quaderno dei record di Jannik è in continuo aggiornamento. I giornali italiani e stranieri sono strenuamente impegnati a tenere il passo delle sue vittorie.

L’Equipe ricorda che col successo su Fils (in semifinale a Madrid) ha conquistato la vittoria numero 350 nell’Atp tour. E ancora: è il più giovane tennista a raggiungere la nona finale di un Master 1000. Djokovic ci è riuscito a 25 anni. Nadal a 27, Federer a 30. È alla sua quinta finale consecutiva in questo genere di tornei (creati nel 1990), eguagliando Nadal e incalzando Djokovic che è a sette. Non solo, ma con la vittoria su Zverev toccherebbe i 14.000 punti nella classifica Atp. Prima di lui, solo i big three ci sono riusciti. Djokovic ha addirittura toccato 16.950 punti. Sinner per ora arriverebbe a 14.350.

Sinner si è sempre preparato con intelligenza

Ma il nodo resta la partecipazione a Roma. I suoi numerosi fans ascoltano e decrittano le sue poche frasi: non è Gustav Thoeni ma non è nemmeno un chiacchierone. Giustamente ha dichiarato di annoiarsi a parlare con i giornalisti perché gli chiedono sempre le stesse cose. Sottolinea di essere stanco, anche perché è arrivato in fondo a tutti i tornei. E Roma – aggiungiamo noi – sarebbe un torneo particolarmente dispendioso, non solo dal punto di vista tennistico. Fin qui Sinner ha sempre anteposto l’organizzazione intelligente della sua preparazione a tutto il resto (e bene ha fatto). Seguendo lo stesso schema, non c’è motivo per partecipare a Roma e arrivare troppo stanchi a Parigi. Al momento, non ha detto nulla. Ma i sinneriani puri in cuor loro già lo sanno: dopo la finale di domani a Madrid, lo rivedranno fresco e tonico al Roland Garros. Binaghi capirà.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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