Ronaldo perde la finale di Champions asiatica e rifiuta la medaglia d’argento – VIDEO

Passa il tempo, ma Cristiano Ronaldo e l’accettazione della sconfitta continuano a essere due rette parallele. Ieri, dopo aver perso la finale di Champions asiatica contro il Gamba Osaka, squadra giapponese, ha rifiutato di prendere la medaglia che di solito si riserva agli sconfitti ed è filato dritto negli spogliatoi. Ricordiamo che martedì, causa autogol del portiere Bento, l’Al Nassr non è riuscito a vincere il titolo di campione d’Arabia contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Adesso avranno il match point giovedì contro il Damac.

Il gesto di Ronaldo

Sconfitto di misura contro il Gamba Osaka, in una competizione molto importante in Asia, CR7 si è fin da subito mostrato devastato, rimanendo in campo a piangere. Dopodiché si è rifugiato negli spogliatoi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 433 (@433)

L’assenza alla cerimonia di premiazione

Dai suddetti spogliatoi non è più uscito, rifiutando dunque la medaglia d’argento e non partecipando alla premiazione. Ovviamente il web si è diviso tra chi ne sottolinea la mentalità da vincente e chi di vincente non ci vede proprio nulla. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 433 (@433)