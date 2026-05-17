Pisa-Napoli, le formazioni: Conte manda in panchina De Bruyne, giocano Elmas e Meret

Antonio Conte manda in panchina De Bruyne. Netta bocciatura per il belga nella partita più importante della stagione visto che vale la qualificazione Champions. E il tecnico spedisce in panca Kdb e si affida a Elmas. In porta va Meret e non il disastroso Milinkovic Savic.

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Angori, Akinsanmiro, Aebischer, Hojholt, Leris; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.

Riporta il Corsera di stamattina:

“Servono i gol, tutti quelli che sono mancati. Ma occorre soprattutto maggiore attenzione in difesa: le tre reti incassate col Bologna sono la cartina di tornasole di un’annata appunto sempre in pendenza.Conte ha fretta di chiudere la pratica Champions (porta tutti sotto la Torre: Neres tra i convocati e anche Politano squalificato), diventa impellente (ri)trovare una intesa con De Laurentiis per la prossima stagione. Se un paio di settimane fa la separazione era l’ipotesi più verosimile, oggi le parti dialogano. Ma serve l’ultimo scatto per continuare a restare in equilibrio. Hojlund (foto), 10 gol in campionato è fermo da due mesi. “