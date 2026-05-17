Pisa-Napoli, le formazioni: Conte manda in panchina De Bruyne, giocano Elmas e Meret

Bocciatura per De Bruyne nella partita che vale la Champions. In panca anche Milinkovic dopo i suoi errori. Gutierrez in panchina, gioca Spinazzola

Pisa-Napoli, le formazioni: Conte manda in panchina De Bruyne, giocano Elmas e Meret

Napoli's Belgian midfielder #11 Kevin De Bruyne controls the ball during the Italian Serie A football match between Napoli and Lazio at the Diego Armando Maradona stadium in Naples on April 18, 2026. Carlo Hermann / AFP

Antonio Conte manda in panchina De Bruyne. Netta bocciatura per il belga nella partita più importante della stagione visto che vale la qualificazione Champions. E il tecnico spedisce in panca Kdb e si affida a Elmas. In porta va Meret e non il disastroso Milinkovic Savic.
Manca un’ora esatta al match contro il Pisa che potrebbe decidere la qualificazione in Champions del Napoli. Gli azzurri giocheranno in contemporanea con Milan-Juve, Roma e Como, tutte in lotta per un posto nell’élite europea. Sarà un mezzogiorno di fuoco. Ecco le scelte di Conte e Hiljemark.

Pisa-Napoli, le formazioni ufficiali

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Angori, Akinsanmiro, Aebischer, Hojholt, Leris; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.

Antonio Conte adani allenatore del Napoli vincitore di uno scudetto

Conte-Napoli, avanti insieme?

Riporta il Corsera di stamattina:

Servono i gol, tutti quelli che sono mancati. Ma occorre soprattutto maggiore attenzione in difesa: le tre reti incassate col Bologna sono la cartina di tornasole di un’annata appunto sempre in pendenza.Conte ha fretta di chiudere la pratica Champions (porta tutti sotto la Torre: Neres tra i convocati e anche Politano squalificato), diventa impellente (ri)trovare una intesa con De Laurentiis per la prossima stagione. Se un paio di settimane fa la separazione era l’ipotesi più verosimile, oggi le parti dialogano. Ma serve l’ultimo scatto per continuare a restare in equilibrio. Hojlund (foto), 10 gol in campionato è fermo da due mesi.  “