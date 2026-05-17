Pisa-Napoli, le formazioni: Conte manda in panchina De Bruyne, giocano Elmas e Meret
Bocciatura per De Bruyne nella partita che vale la Champions. In panca anche Milinkovic dopo i suoi errori. Gutierrez in panchina, gioca Spinazzola
Pisa-Napoli, le formazioni ufficiali
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Angori, Akinsanmiro, Aebischer, Hojholt, Leris; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark
Conte-Napoli, avanti insieme?
“Servono i gol, tutti quelli che sono mancati. Ma occorre soprattutto maggiore attenzione in difesa: le tre reti incassate col Bologna sono la cartina di tornasole di un’annata appunto sempre in pendenza.Conte ha fretta di chiudere la pratica Champions (porta tutti sotto la Torre: Neres tra i convocati e anche Politano squalificato), diventa impellente (ri)trovare una intesa con De Laurentiis per la prossima stagione. Se un paio di settimane fa la separazione era l’ipotesi più verosimile, oggi le parti dialogano. Ma serve l’ultimo scatto per continuare a restare in equilibrio. Hojlund (foto), 10 gol in campionato è fermo da due mesi. “