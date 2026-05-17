Pisa-Napoli, si accende la rissa tra Elmas e Calabresi LIVE
Si riparte dai gol di McTominay e Rrahmani. Nel frattempo, Milan in vantaggio su rigore trasformato da Nkunku. Momentaneamente Juventus fuori dalla Champions
Si prospetta un mezzogiorno di fuoco, con cinque match in contemporanea: Genoa-Milan, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, Como-Parma e Juventus-Fiorentina. Tutte a caccia di un posto in Champions. Ricordiamo che il Napoli è a 70 punti, la Juventus a 68, il Milan e la Roma a 67 e il Como a 65. Benvenuti alla diretta live.
Pisa-Napoli – Live
1′- Inizia il match
4′ – Brutto cross di Lobotka, rimessa dal fondo per i padroni di casa. Solito ritmo balneare.
8′ – Cross di Spinazzola, tiro al volo di Elmas che trova la deviazione di Angori. Angolo per gli azzurri. Stranamente battuto bene. Tiro di Rrahmani ribattuto.
10‘ – Fallo su Di Lorenzo che rischia qualcosina in area di rigore
13′ – Beukema ci prova da fuori ma strozza troppo. Facile parata per Semper
15′ – Il Napoli insiste, Hojlund prova di testa ma la palla finisce fuori
17′ – Il Napoli prova lo schema da calcio d’angolo, nulla di fatto
20‘ – GOL NAPOLI – Bella azione del Napoli, McTominay sfrutta l’assist di Hojlund e di prima porta in vantaggio gli azzurri che vanno a 73 punti. 14esimo gol stagionale dello scozzese
26 ‘ – GOL NAPOLI – Amir Rrahmani insacca il 2 a o di testa
37 – Il Napoli gestisce. Nel frattempo, la Fiorentina passa allo Stadium. Gol di Ndour e grade ammucchiata al terzo posto. Juve ferma a 68 punti
38′ – Elmas tira di controbalzo. Semper fa un paratone
45′ – Buongiorno buca il cross e Santo Meret fa una parata pazzesca su tiro a botta sicura di Stojilkovic
46 ‘- Finisce un primo tempo giocato ottimamente dal Napoli. Gol del solito McTominay su assist di Højlund e di Rrahmani di testa su calcio d’angolo battuto da Elmas. Nel frattempo, la Viola vince contro la Juve e la Roma il derby. Como e Milan sono sullo 0-0. La classifica recita: Napoli 73, Roma 70, Juventus 68, Milan e Como a 66.
Il secondo tempo
45′ – Riparte il secondo tempo di Pisa-Napoli
47′ – Buongiorno svirgola, rimessa in attacco per i padroni di casa
49′ – Tiro al volo di Moreo, altra parata pazzesca di Meret. Nel frattempo Milan in vantaggio su rigore trasformato da Nkunku
52′ – Gioco interrotto, rissa tra Elmas e Calabresi. Ammoniti entrambi