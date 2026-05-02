Grande festa a Napoli, Cajuste ora è dell’Ipswich

L'Ipswich Town conquista la promozione in Premier League e fa scattare l'obbligo di riscatto. Nelle casse azzurre entra un tesoretto di 7,5 milioni di euro per un esubero piazzato con successo.

L’Ipswich Town trionfa 3-0, conquista la meritata promozione in Premier League, ma la vera festa oggi si fa a Napoli. Jens Cajuste, il centrocampista svedese transitato come una meteora (e senza lasciare troppi rimpianti) all’ombra del Vesuvio, è ufficialmente e definitivamente un giocatore del club inglese.

Jens Cajuste ceduto a titolo definitivo

Tutto merito della cavalcata dell’Ipswich, che nell’ultima sfida ha sbrigato la pratica in appena nove minuti grazie alle reti di Hirst e Philogene, chiudendo poi i conti nel finale sul 3-0 con il timbro di McAteer. Una vittoria netta che ha scacciato via la tensione del duello a distanza con il Millwall, garantendo il ritorno dei Tractor Boys nella massima serie inglese dopo un solo anno di assenza.

E qui entra in gioco il capolavoro contabile. Come spiegava l’estate scorsa l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’accordo tra il club di De Laurentiis e l’Ipswich Town parlava chiaro: prestito oneroso a 2 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni che si sarebbe trasformato in obbligo in caso di promozione in Premier League.

Condizione avverata. Scatta la clausola automatica: Cajuste firma un contratto con gli inglesi fino al giugno 2029 e saluta per sempre l’Italia. Il Napoli, dal canto suo, incassa la bellezza di 7,5 milioni di euro (che si sommano ai 2 del prestito), liberandosi in un colpo solo di un esubero e mettendo a bilancio un tesoretto insperato.

L’Ipswich brinda alla Premier, Cajuste si gode il nuovo palcoscenico, ma soprattutto il Napoli festeggia il bonifico.