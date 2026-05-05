Per McTominay e Lobotka il rinnovo è a un passo

Il Napoli pensa al futuro e lo fa partendo dal presente. Da Rrahmani che ha firmato un rinnovo niente male, oseremmo definirlo quasi di lusso, a poco meno di milioni netti a stagione. Fino a Lobotka e McTominay che dovrebbero seguire lo stesso iter. Non più giovanissimi, sono però colonne del Napoli. Attorno a loro, il club e il prossimo tecnico (che potrebbe essere lo stesso Conte o, in mancanza, Maurizio Sarri) dovranno far crescere talenti che andranno pescati un po’ in giro.

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, si occupa delle questioni contrattuali.

McTominay è l’uomo copertina del Napoli

Lobotka dovrebbe rimanere a Napoli. Sarà ancora lui il cervello della squadra. E anche lo slovacco dovrebbe rinnovare fino al 2029, la cifra sarà consistente.

E poi c’è McTominay il leader della squadra, l’uomo copertina del club. Il Corsport scrive che il suo agente Il suo agente Colin Murdock è stato a Napoli prima della partita con la Roma al Maradona, a febbraio. Lui dovrebbe firmare fino al 2030 o 2031, e dovrebbe uno stipendio almeno pari a quello degli altri due. Almeno. È l’uomo che a Manchester stanno rimpiangendo anche se l’arrivo di carica in panchina ha riportato serenità in casa United. Dopo le terribili esperienze di Ten Hag e Amorim (i Thiago Motta dello United), si sono ripresi e Carrick li ha riportati al terzo posto e in Champions.

Il riscatto di Hojlund

Chi, invece, a Manchester non rimpiangono nemmeno per niente, è Hojlund il centravanti che è considerato intoccabile dai tifosi del Napoli (la cara vecchia legge di Kolarov) e che a Old Trafford non vogliono rivedere. Stanno aspettando trepidanti il momento del definitivo passaggio in azzurro. Non appena la squadra di Conte avrà conquistato la qualificazione Champions, Hojlund sarà un calciatore del Napoli.