NBA, Shai Gilgeous-Alexander nell’Olimpo: vince il premio di MVP per la seconda volta consecutiva

Vince il premio di MVP ed è per il secondo anno di fila il miglior giocatore del mondo. Il canadese ha registrato per il quarto consecutivo più di trenta punti di media. Adesso è a caccia del suo secondo titolo NBA con gli Oklahoma City Thunder.

Shai Gilgeous-Alexander è entrato a far parte dell’esclusivo club di leggende NBA che hanno vinto il premio di MVP per due stagioni consecutive. A dare la notizia ancora non ufficiale è stato il giornalista ESPN, Shams Charania. L’annuncio ufficiale è stato poi dato dalla NBA alle 01:30 italiane su Prime Video.

Gilgeous-Alexander, la superstar degli Oklahoma City Thunder campioni in carica, è solo il quinto giocatore in attività a essere nominato MVP in più stagioni consecutive. Gli altri sono Nikola Jokic dei Denver Nuggets, Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks, Stephen Curry dei Golden State Warriors e LeBron James (che ha compiuto l’impresa due volte, prima con i Cleveland Cavaliers e poi con i Miami Heat). Ogni giocatore ormai ritirato che ha vinto l’MVP per più volte consecutivamente è stato inserito nella Hall of Fame. Questa lista include Steve Nash, Tim Duncan, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain e Bill Russell.

Gli altri finalisti per la vittoria del premio erano Jokic e la stella in ascesa dei San Antonio Spurs Victor Wembanyama, che Gilgeous-Alexander e i Thunder affronteranno nelle finali della Western Conference, al via nella notte tra lunedì e martedì con Gara 1 a Oklahoma City.

Shai Gilgeous-Alexander si è classificato al secondo posto nella NBA per media punti, con 31,1 punti a partita, tirando con il 55,3% dal campo (record in carriera). Ha inoltre registrato il suo massimo in carriera con 6,6 assist a partita.

Gilgeous-Alexander, MVP delle NBA Finals in carica, in questa stagione ha vinto anche il premio di Clutch Player of the Year della lega, di cui viene insignito il giocatore più decisivo dell’anno. Infatti, il giocatore canadese ha guidato la NBA per punti segnati nei momenti “clutch” (definiti come le fasi di gioco in cui il distacco tra le squadre è entro i 5 punti negli ultimi 5 minuti dei tempi regolamentari o dei supplementari) segnandone ben 175. Ha inoltre guidato la lega con 16 canestri dal campo per il sorpasso nei minuti decisivi e nel plus-minus nei momenti cruciali (+93).

Questa è la quarta stagione consecutiva in cui Gilgeous-Alexander chiude nella top 5 delle votazioni per la vittoria dell’MVP. Si è classificato quinto nel 2022-23 e secondo nel 2023-24, prima di vincere il premio nelle ultime due stagioni.

In questo arco di tempo, Gilgeous-Alexander è diventato il primo giocatore dai tempi di Michael Jordan a tenere una media di almeno 30 punti a partita per quattro stagioni consecutive.