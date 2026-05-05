Moratti: “Caso arbitri? L’Inter non è coinvolta. Nulla di paragonabile alle schifezze di Calciopoli”

Al Corsport: "Non mi aspettavo il crollo di Conte e Allegri. Conte ha avuto infortuni tutto l’anno, è difficile da giudicare"

Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter del Triplete, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Oltre ai commenti sulla vittoria dell’Inter, non sono mancati passaggi sulla stagione di Massimiliano Allegri e Antonio Conte, così come un intervento sul caso arbitri che sta scuotendo il calcio italiano.

Le parole di Moratti

Si parte dal giudizio su Conte e Allegri, allenatori ben più esperti e vincenti rispetto a Cristian Chivu, che erano partiti con aspettative decisamente diverse:

“Non mi aspettavo che crollassero in questo modo, soprattutto Allegri, anche se il Milan è meno forte dell’Inter. Conte ha avuto infortuni tutto l’anno, è difficile da giudicare. Chivu comunque è andato sempre dritto per la sua strada e se ha avuto pochi infortuni è un merito, vuol dire che li ha allenati e gestiti nella maniera più corretta.”

Su Mourinho e il caso arbitri

Non poteva poi mancare un accenno a Mourinho, eroe e condottiero del Triplete nerazzurro e in questi giorni accostato alla panchina del Real Madrid.

“Per il Real credo sia la persona giusta, certe qualità si mantengono sempre. Sarei felicissimo per lui se dovesse tornare a Madrid, perché sedici anni fa non ebbe le soddisfazioni che avrebbe meritato. Lo sentirò presto.”

Un uomo piuttosto differente da Chivu:

“Comunicano in modi diversi, ma sono entrambi piacevoli. Chivu ha una sua personalità molto precisa e misurata, a Mourinho invece piaceva far casino ed era divertente, oltre che utile.”

Infine, sul caso arbitri:

“Non credo ci sia da preoccuparsi, è stato smentito assolutamente un coinvolgimento dell’Inter. Quando vinci sei più esposto. Da quello che è emerso però non c’è nulla di paragonabile alle schifezze di Calciopoli”