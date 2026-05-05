Conte-Napoli, la continuità è l’ipotesi più gettonata: il tecnico ha comunque un altro anno di contratto

Secondo Repubblica, la continuità sarebbe molto probabile, sia perché Conte è sotto contratto fino al 2027, sia perché lui stesso si è legato alla città. Una situazione molto diversa rispetto all’anno scorso, quando si presentò al colloquio con De Laurentiis forte di uno scudetto vinto, nonostante le tensioni per la cessione e la mancata sostituzione adeguata di Kvaratskhelia.

La vittoria finale stemperò animi e bollori e la qualificazione in Champions — vitale per il club — potrebbe avere lo stesso effetto anche stavolta. I nodi? Sono già noti: trovare un punto d’incontro sul mercato e fare chiarezza sulla questione infortuni, da approfondire meglio.

L’addio e la tentazione Nazionale