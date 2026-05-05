Conte-Napoli, la continuità è l’ipotesi più gettonata: il tecnico ha comunque un altro anno di contratto
Repubblica: "L’unica chiamata in grado tentare Conte potrebbe essere quella dell'Italia. Se dovesse restare in corsa Malagò, quello del salentino sarebbe il nome più concreto"
Cm Como 02/05/2026 - campionato di calcio serie A / Como-Napoli / foto Cristiano Mazzi/Image Sport
nella foto: Antonio Conte
La qualificazione in Champions è a un passo — mancano 3 fatidici punti — ma la testa e i pensieri sono già altrove: Conte rimarrà a Napoli? In caso di addio, chi siederà l’anno prossimo sulla panchina azzurra?
Sono questi gli interrogativi che aleggiano come un nuvolone sulla città e sono questi i dubbi che si pone Marco Azzi su Repubblica, vagliando le varie ipotesi.
Napoli, Conte in o Conte out?
Secondo Repubblica, la continuità sarebbe molto probabile, sia perché Conte è sotto contratto fino al 2027, sia perché lui stesso si è legato alla città. Una situazione molto diversa rispetto all’anno scorso, quando si presentò al colloquio con De Laurentiis forte di uno scudetto vinto, nonostante le tensioni per la cessione e la mancata sostituzione adeguata di Kvaratskhelia.
La vittoria finale stemperò animi e bollori e la qualificazione in Champions — vitale per il club — potrebbe avere lo stesso effetto anche stavolta. I nodi? Sono già noti: trovare un punto d’incontro sul mercato e fare chiarezza sulla questione infortuni, da approfondire meglio.
L’addio e la tentazione Nazionale
Se non è zuppa, è pan bagnato: quindi, lapalissianamente, l’addio è l’altra opzione. Una possibilità concreta, anche se meno forte rispetto all’anno scorso. De Laurentiis, che certo non è sprovveduto, si sta comunque guardando intorno per pura precauzione: dai sondaggi per Grosso e Maresca (orientato verso il City) fino al ritorno di Sarri.
Sul fronte Conte, invece, non ci sono particolari offerte di club sul tavolo. L’unica chiamata in grado di fargli cambiare idea potrebbe essere quella dell’Italia. Il 13 maggio è la data legata al termine delle candidature per la presidenza Figc e, se dovesse restare in corsa Malagò, l’ipotesi Conte ct diventerebbe concreta.
Bisognerà attendere ancora per poco, presto sarà tutto più chiaro.